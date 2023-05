Gente sin casa

"Ninguna abeja reina desahucia a una obrera de su colmena", se puede leer en uno de los muros que bordean el estadio Suárez Puerta.

Pero los humanos no somos abejas.

Malas rachas en lo laboral, divorcios que empeoran la situación económica, problemas graves de salud que cambian de golpe la vida, subidas de los tipos de interés por parte de los mandamases del Banco Central Europeo que encarecen la hipoteca sin piedad, fondos buitre que compran viviendas de alquiler (hasta vivienda pública a precio de saldo) que suben sus precios para especular…

Son situaciones que nos pueden llevar a perder nuestra vivienda.

A cualquiera nos puede pasar…

La película "En los márgenes", de Juan Diego Botto, con guion de Olga Rodríguez Francisco, muestra de forma certera algunas de estas historias, historias de personas a las que la precariedad colocó en situación de desahucio. No son ficción, son la realidad.

Algunos terminan incluso en suicidio.

La vivienda tiene una función psicológica que tiene que ver con nuestra identidad tanto personal como social, es nuestro pequeño reducto en el que aspiramos a vivir de forma segura y digna.

Imaginen, pues, lo difícil que es lidiar con el dolor, la impotencia, la rabia, la angustia, la indefensión y la profunda sensación de derrota y de rechazo.

Se nos llena la boca con mejorar la salud mental, pero tengamos por seguro que de nada sirve tratar a nivel individual si no cambiamos los aspectos contextuales que originan muchos de los problemas. Y el tema de la vivienda es crucial. Es tan crucial, que hasta es un derecho constitucional. Artículo 47, por si lo quieren revisar.

No es ninguna nimiedad. Según el Consejo General del Poder Judicial hubo 38.266 desahucios el año pasado.

105 familias cada día.

105 historias que cada día deberían conmovernos como sociedad. Resulta curioso que, hasta no hace mucho, así era. Criminalizar la precariedad era algo inaudito, por indecente, por inhumano.

Lo cantaba Silvia Pérez Cruz, "…es indecente, gente sin casa, y casa sin gente..."

El problema de la vivienda no es la ocupación, es la especulación. De ahí el aumento de desahucios. Los bancos y los fondos de inversión no cesan en su afán de hacerse con viviendas, empresas, apartamentos, chalés, fincas, etc.

Sin embargo, de lo que se habla ahora a todas horas es de ocupación. La alerta es machacona. Mezclando sin pudor (ni vergüenza) allanamiento, usurpación y lo que se tercie. Total, qué más da. Imponen su relato y perdemos salud democrática y mental. No duden que van de la mano.

Según el Instituto Nacional de estadística (INE), solo el 0,07% de las viviendas existentes están ocupadas, pero con ese dato ínfimo, distorsionando y generalizando, crean la alarma. Y así estamos, como perros de Pávlov. Condicionamiento clásico de manual. Es escuchar la palabra "ocupa" y ya nos brota la angustia. Revisen la hemeroteca y verán que siempre lo sacan los mismos en época electoral.

Añadamos, además, cómo los negocios de alarmas se frotan las manos. Se nutren precisamente de inocularnos miedo.

Me gustaría confiar en que nos vamos a preocupar de cumplir la Constitución, en que vamos a recuperar la decencia y la empatía social, en que no nos vamos a dejar condicionar corriendo raudos a comprar una bonita alarma para cuando salgamos a comprar el pan.