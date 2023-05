Cinco mujeres gigantes

En "La isla del aire" sobresale Nuria Espert. Sobre todo, Nuria Espert. Y Vicky Peña. Y Teresa Vallicrosa. Y Miranda Gas. Y Candela Serrat. En "La isla del aire" sobresale un elenco completo que es como un verdadero sueño. Sobresale menos, sin embargo, la peripecia sobre la escena, lo escrito por Alejandro Palomas. Pero da igual: hay cinco actrices gigantes y ochocientos pares de ojos contemplándolas en cada palabra pronunciada, en cada movimiento sobre las tablas. Antes de anoche, el teatro Palacio Valdés acogió la primera función de la gira española de uno de los espectáculos de la temporada. Y se puso en pie y, al final, aplaudió a manos llenas. "Extraordinaria", escuché mientras llegaba el oscuro difuminado a la boca del escenario, mientras las actrices se convertían en sombras chinescas y el público regresaba al momento presente y Vallicrosa, Peña, Gas y Serrat daban un paso atrás para que Espert, sola, recibiera toda la admiración del público entregado a la comedia con muerto que acababa de terminar.

Espert es la abuela. Peña y Vallicrosa, sus hijas y Gas y Serrat, dos de las hijas de Peña. Porque sí, porque falta una. Este planteamiento se hace a orillas del mar Mediterráneo, por medio de una escenografía-metáfora de acantilados y luces escondidas (Sebastià Brosa). Las cinco mujeres se reúnen para recordar a quien falta, para constatar su colección de tristezas, sus inseguridades comunes. Para reprocharse todo lo que callaron. Y todo esto lo hacen porque así lo decide el autor de la comedia dramática y por eso destaca menos. Porque los personajes no son las que desarrollan la peripecia. Y esto es así, me da, porque "La isla del aire" viene de una novela y no es un texto dramático fetén.

Pero, ya digo, eso es lo de menos. Lo de bueno son esas cinco actrices movidas por un director de escena tan seguro como un reloj suizo en una serie de cuadros separados por una iluminación (Paco Ariza) y una música tan originales (Orestes Gas) que hablan mejor que el propio dramaturgo. De verdad.