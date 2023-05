Elecciones apócrifas

Estimado lector: no vas a leer si te atreves a seguir estas líneas nada que no sea consecuente con la realidad, a no ser que seas una personas poco interesada en la temática que hoy nos afecta.

Pensar que la sociedad transcurre en nuestros días por unos cauces éticos, estéticos y democráticos donde lo impío se ausenta es ser portador de un estado angelical. ¿Qué se puede esperar de un país que valora, según las encuestas, que sus personajes políticos más valorados son: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (el mayor mentiroso jamás conocido), y la comunista Yolanda Díaz, promotora de la lucha de clases, acérrima enemiga de la propiedad privada y entusiasta del paraíso marxista-leninista que nos colmará de felicidad? ¡Eureka! Y yo sin enterarme. Las enfermedades mentales en la política son de difícil tratamiento curativo, pues las metástasis emponzoñan todo el cerebro del ciudadano durmiente que todavía comulga con ruedas de molino. Las personas corrientes, sin galones de mando, entre las que me incluyo, solemos desarrollar el olfato aprovechando la madurez y suplir así nuestras carencias. Si a ‘los labios’ les pesa la edad y no se les presta oído, ¿qué puede ofrecer un anónimo y vulgar escribidor cuya pluma nace desahuciada? No obstante, condenados al fracaso mis argumentos, y presto a no rendirme, escudriño, por principios racionales, los rincones oscuros, secretos y fingidos de una autocracia que ha desplazado a la democracia. La pérdida de autenticidad de sus mandamientos la instala en terreno apócrifo. Cuando tú compras un producto, procuras que reúna todos los condicionantes y, al mismo tiempo, que la calidad no sea suplantada por la verborrea vacua, ese mundo onírico donde los partidos políticos parecen vivir en período electoral. El partido socialista, junto con el PP, llevan gobernando en España casi desde el establecimiento de la democracia, y solo han ofrecido mucha oscuridad y pocas luces: las hemerotecas los conducen al cadalso. El bipartidismo de gobernanza extendió un rosario de corruptelas de todo tipo y marcas en malversación de fondos públicos... y esos amiguismos tóxicos que han permitido a los enemigos de España crecer de manera exponencial hasta tenerlos en las instituciones del Estado marcando los destinos del país. En su ADN, este bipartidismo tan recomendado por los poderes fácticos que influyen en los grandes grupos de presión, solo trae inmovilismo y cambio de asientos para que todos siga igual. Es decir, que se olvidan ya de los casos Filesa, EREs, Gürtel, Púnica... Yo les recomendaría leer "Las tramas del dinero negro", donde descansa el texto íntegro del sumario "Naseiro". El gran problema nacional es el electorado, que en un alto porcentaje desconoce o, no quiere saber lo que considera baladí; el caso es que ganen los suyos, como en el fútbol... El reputado filósofo Gabriel Albiac, catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense, que fue uno de los fundadores del diario "El Mundo", es decir, no un pelgar, en sus declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA, con fecha 4 de julio de 2008, dijo, entre otras cosas: "Se ha producido un pacto de Estado entre PP y PSOE para repartirse el poder y el dinero". Y sigue: "Estamos en el desmoronamiento del sistema, porque los políticos han decidido morir atornillados a la silla". A la pregunta del periodista: ¿Considera que existe democracia interna en los partidos? Él responde: "No hay más que la jerarquía que impone el salario". Si estos dos partidos son los recomendados por los medios de comunicación para abrazar el "Pórtico de la Gloria" política... ¡apaga y vámonos! Y nos queda en el tintero Vox, el partido que completa el triunvirato; nace de una escisión del PP no conforme con sus postulados, que están a años luz de sus doctrina en pleno crecimiento y defiende sin complejos el futuro de España. Hoy, son los cortafuegos y la esperanza dentro del caos que se avecina. ¿Cómo se puede pregonar la verdad cuando destruyes sus cimientos?