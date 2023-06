A vueltas con la hostelería

Todos los Primero de Mayo las organizaciones sindicales sacan pecho de su labor a favor de los trabajadores saliendo a la calle orgullosos de la misma, con banderas, pancartas y tambores. Tampoco faltan artículos y declaraciones en prensa y radio abundando en lo mismo. Logros en mejoras salariales en reducción de jornada laborales, aumentos de las pensiones y un largo etcétera de bondades que año tras año nos recuerdan, emocionados, se deben a su labor sacrificada.

Con tal motivo me voy a centrar en un artículo publicado en LA NUEVA ESPAÑA firmado por el secretario de UGT en Asturias, el señor Lanero, que no tiene desperdicio, entre otras cosas porque afirma lo siguiente: que a pesar de los tres millones de parados, 60.000 de ellos en Asturias, no es cierto que falten trabajadores para los sectores de comercio y hostelería, que lo que no hay son puestos de trabajo "decentes". Y se queda encantando de haberse conocido.

Un sector el de la hostelería, que pasa por muy malos momentos para encontrar personal, se encuentra con la inestimable ayuda de un alto cargo sindical que afirma que los culpables de la existencia de trabajadores en el paro son los empresarios de hostelería y del comercio.

Intento aclararme. Si necesito un empleado en mi bar y se presenta un aspirante con un curriculum donde pone que tiene 40 horas de un cursillo de carretillas elevadoras o cinco semanas de otro cursillo de chapa y pintura no puedo darle el puesto que solicita. Es verdad que él necesita el empleo pero yo necesito un camarero, un señor que si le piden un café con leche no le lleve al cliente el café con la leche servida, pues a lo mejor el cliente la quiere templada, poca, desnatada o sin espuma. Debe procurar que el asa de la taza quede a mano del cliente, cosa al parecer no muy difícil, pero que gran número de profesionales parecen olvidar.

Afirma el mencionado autor del escrito y se queda tan pancho que existen parados porque en el comercio y en la hostelería no se ofrecen trabajos "decentes"; no aclara sin embargo a qué tipo de decencia se refiere. También afirma, supongo que con conocimiento de causa, que a un empresario cuando le va mal en su empresa "cierra la misma y se va de rositas". Pues no. Cuando a un empresario le va mal en su empresa, se arruina y arrastra en su desesperación a toda su familia; en esto tengo yo alguna experiencia.

Tengo yo muchas dudas sobre el estado crítico del sector, pues después de una tardanza de diez años sin convocar el convenio sectorial (bonito título) toda solución a los gravísimos problemas que afectan a la hostelería no eran tales pues tanto la patronal como los representantes de los trabajadores, después de muchas jornadas de agotadoras reuniones, llegaron a la conclusión que una paga de 200 euros solucionaba el conflicto.

Falsa alarma por tanto. La crisis en el sector no es tal. Algo que se arregla con 200 euros no puede ser motivo de inquietud alguna para los empresarios. Y si así fuera o fuese, calma y esperar por un nuevo convenio.

Solo me queda desear que su empleo, estimado lector, sea más decente que el de un empleado de la hostelería o del comercio, que su horario y sueldo sean también un poco mejores; y eso sí, yo puedo garantizar y lo juro por "Snoopy" que llegará a la edad de jubilación con mejor salud y mucho más descansado que un empleado de hostelería o del comercio.

Y para terminar, regalo al señor Lanero una frase que no es mía pero sí cierta: "El trabajo cansa". Y sin darnos cuenta, a lo mejor es ahí donde radica el verdadero problema.