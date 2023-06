Una duda monumental

En "Los viajes por Asturias (1790-1801)", Gaspar Melchor de Jovellanos relata que el domingo 15 de julio de 1792, en Avilés:

"Salí por la mañana a misa a la parroquia de San Nicolás [1] y desde luego me sorprendió a la entrada un bellísimo capitel romano de mármol blanco, de orden corintio, que sin el cimacio (pues le falta) tiene una vara de alto. Está a la derecha de la puerta principal de la parte de afuera y sirve de pila de agua bendita".

"¡Qué columna no correspondería a los modelos de semejante capitel y qué templo o edificio a semejante columna! Ex ungue leonem [2]".

"Un sacerdote que andaba por allí me dijo que la base estaba en la capilla de (Jose) Carbayedos […]"

Tras comentar que oye misa en la capilla de Pedro Solís, "de veintinueve minutos [3]", continúa:

"A la misma parte del gran pórtico cubierto está la capilla de los Alas, que hoy posee D. José Carbayedos, enteramente separada de la iglesia, y muy venerable por su antigüedad, con su graciosa portadita del gusto asturiano; pareció la llave, y lo primero que busqué fue la base del capitel romano. No hay tal cosa; hay, sí, dos capiteles de un mármol manchado, pero de la Edad Media, pues aunque tiran al tiempo del capitel corintio, es muy corrompido en forma y proporciones, como en muchas obras de la época asturiana. Tendrán una tercia o pie de alto [4]…"

Jovellanos no da más datos de estas piezas, y no he encontrado a ningún otro autor que las mencione.

La capilla funeraria de Santa María de las Alas fue mandada construir por Pedro Juan de las Alas en el siglo XIII, dándose el año de 1246 d. de C. como fecha tope de finalización del edificio (Caso, 1991). Como Jovellanos dice, inicialmente estaba separada de la iglesia en lo que entonces era el cementerio pero, con las sucesivas modificaciones sufridas por el templo, su esquina suroeste quedó adosada al mismo. El último enterramiento realizado en ella, el sábado 14 de abril de 1883, fue el de don Álvaro Lobo Castañón y Faes (Tessier, 1986), esposo de doña Felisa de las Alas y de la Riba, señora de la casa de las Alas Carreño, conocida con el sobrenombre de Carbayedos (Á. Sánchez, 1927).

En 1982, siendo propietaria del mismo la familia Lobo se produjo la incoación del expediente de declaración monumental de dicho edificio (Boletín Oficial del Estado de 17 marzo de ese año).

La morada familiar de los de las Alas, en la época de construcción de la capilla, estaba situada al sur de la iglesia de San Nicolás, mirando hacia la actual plaza de Carlos Lobo (Caso, 1927, citando a Uría Ríu).

Respecto a la casona que conocemos, Marín Valdés dice: "El edificio actual muy remozado, debe datar del siglo XVIII" (Marín, 1981), y la página oficial del Ayuntamiento de Avilés fecha su construcción, en diferentes fases, entre los siglos XVIII y XIX. El inmueble forma parte del Plan especial de protección del patrimonio cultural y está incluido en el vigente Catálogo urbanístico del municipio de Avilés, con nivel de interés "muy alto", pero con menor grado de protección del que tuvo previamente.

Los de Las Alas estuvieron vinculados, aparte de a la capilla, al monasterio mercedario de Raíces Viejo y al convento de La Merced avilesino. Con el correr de los años, el linaje se ramificó en tres troncos principales: el de los Alféreces Mayores de Avilés, luego fusionados con los Bernaldo de Quirós; el de los Alas-Pumarino; y el de los patronos de la capilla, los Alas Carreño. Álvaro Lobo Huidobro, descendiente de la rama más antigua de la casa de las Alas de Avilés, fue, hasta su venta, el último propietario del edificio familiar de la plaza de Carlos Lobo.

En el año 2007 la empresa Proiecto Desarrollos Urbanos realizando trabajos de limpieza en la casona de los Lobo, antiguo solar de los Alas Carreño, encontró dos capiteles formando parte del basamento de uno de los tendejones existentes en la finca. Son de mármol veteado en estratificación horizontal, de forma tronco-cónica invertida, con cartelas cuadrangulares en cada cara, esculpidas formando hojas de acanto a la manera del estilo corintio y miden 40 x 30 cm. y 42 x 29 cm. respectivamente. Estaban en el patio interior del edificio y servían como apoyo a postes que, en su momento, soportaron la cubierta de un lavadero, para este uso se aprovechó que sus bases menores se habían desbastado y vaciado con el fin, en origen, de encajar una espiga metálica que asegurase su unión con un cimacio (García de Castro, 2019/20).

Comunicado el hallazgo a la Consejería de Cultura, los capiteles se sometieron a un estudio petrológico encargado a la empresa Gea Asesoría Geológica, y aunque inicialmente se barajó su datación entre los siglos V y VII, ─entre los periodos tardo-romano y visigodo─, el estudio lo descartó concluyendo que eran fechables entre los siglos VIII y X: "… dado que las dos piezas presentan diferencias tipológicas, lo que indica que fueron labradas en tiempos en los que el patrón no había adquirido carácter normativo, lo que se corresponde especialmente a los tiempos post-romanos y alto-medievales, … sus características remiten a modelos alto-medievales más que a tardo-antiguos (visigodos), …".

También se desestimó su origen asturiano, entre otras cosas porque las características del mármol en que están tallados no coinciden con ninguno de los afloramientos marmóreos de la región; tampoco sus formas responden a las características de las piezas que se creaban en Asturias durante el alto-medievo, ni se asemejan a los que, de esa época, se conocen en León, Castilla o La Rioja; tienen más parecido con piezas del sur peninsular, en la Bética romana (Andalucía y Extremadura).

Parece por tanto claro su origen foráneo, la hipótesis formulada es que fuesen traídos por algún miembro de la familia desde el sur peninsular, pero viniesen de donde viniesen es probable que en ningún momento formasen parte de la casona.

Los nuevos propietarios del inmueble donaron los capiteles al Ayuntamiento de Avilés, y tras su restauración por Teresa Imaz de las Alas, se exhiben en el Museo de la Historia Urbana de Avilés desde su inauguración el 9 de mayo de 2013.

La casona ─en la que años ha se barajó construir un parador se pensó destinar tras su venta primero a hotel de cinco estrellas, luego a hotel de empresas y más tarde a residencia de estudiantes, pero parece que, finalmente, se convertirá en edificio de apartamentos turísticos… ¡Ya veremos en qué para!

En cuanto a los capiteles, dadas las coincidencias existentes ─en tamaño, material y forma─ entre la descripción de Jovellanos y el aspecto de las piezas halladas, y con el común denominador de la familia de Las Alas, no me parece descabellado imaginar que esas piedras talladas, encontradas en un patio de la finca en 2007, y de las que parece imposible llegar a conocer su origen, puedan ser las mismas que, en 1792, vio don Gaspar en la capilla funeraria.

Como curiosidad añadida, el capitel romano que Jovellanos admiró, actual pila bautismal en la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari─, presenta algunas similitudes con estos pequeños capiteles: es de mármol no asturiano y también se desconoce su origen, y aunque hay quien lo menciona como perteneciente al castillo de Gauzón (Arias, 1973), de cuyas ruinas, según la leyenda, se cogió para matar al cuélebre de Raíces (Á. Sánchez, 1927), la hipótesis más segura es que hubiese sido traído, posiblemente por mar, pero ¿desde dónde?, ¿por quién? y ¿cuándo? es un misterio.

Selgas opinó que pudo llegar desde un puerto francés o portugués en la Edad Media; Ureña escribió, quizá dando por ciertas la sospecha de Cean Bermúdez y la afirmación de Balbín de Unquera, que fue un regalo del reverendo don Pedro de Solís y León, natural de Avilés, donde mandó construir su capilla, llamada popularmente "de los ángeles", adosada a la entonces iglesia parroquial y el desaparecido hospital de peregrinos en Rivero, y que tuvo, entre otros cargos, el de protonotario y camarero del Papa Alejandro VI─; Tessier imaginó, en un evocador relato, que Martín de las Alas lo trajo desde las ruinas de Cartago tras la expedición organizada, en 1535, por Carlos I de España para liberar Túnez que había sido tomada un año antes por el corsario otomano Barbarroja; y Garralda dijo que García de Castro, estudioso del tema, afirmó que procede de la provincia Bética.

[1] Actual iglesia de San Antonio de Padua.

[2] Locución latina que se traduce "por la garra al león", significando que a partir del fragmento de un conjunto podemos hacernos una imagen de su totalidad. Respecto a este caso, Selgas dedujo que la columna que sustentaba el capitel del que se habla no bajaría de 30 pies (más de 8 metros) de altura.

[3] Curiosa y precisa anotación, que ignoro si Jovellanos hace por parecerle la ceremonia corta o larga.

[4] Medida que corresponde a 27,8635 centímetros actuales.