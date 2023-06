Con viento a favor

Estar a barlovento de un objeto o embarcación significa que uno se encuentra en el lado del que sopla el viento. Así comenzaron las conversaciones esta semana el PSOE y el grupo Cambia Avilés para conformar un acuerdo de gobierno municipal. El nombre de la sala del complejo hotelero de la calle la Fruta no era casualidad. Igual que los actores que se han ido sumando a las reuniones a lo largo de la semana, las imágenes que han trascendido de ellos, los gestos, la ubicación en unos y otros puestos de los negociadores así como las comunicaciones realizadas por unos y otros.

Conviene recordar en este punto que quien viaja a favor del viento significa que está en el lado opuesto del viento. El término «barlovento» proviene de «barloa» (cable o calabrote de amarre),​ que, a su vez, procede del francés par lof y este del nórdico lof, «viento». En los barcos de vela, barlovento es el lado del barco en el que se encuentra la vela mayor. Y, cuando uno conoce este concepto, sabe de qué manera podría ir progresando dicha embarcación en el mar. Además, por lo general, una flota siempre intenta alcanzar la posición de barlovento en relación con la embarcación contraria para poder maniobrar con mayor libertad. Es decir, navegar a barlovento significa mantener la maniobrabilidad de la nave y evitar cualquier situación de riesgo.

Así es cómo han llegado al final de la semana los socialistas avilesinos y los representantes de la confluencia de Podemos e IU. El mensaje de ambas partes es que se «ha ido avanzando en las coincidencias». Entre ellas: que la nueva Agencia de Innovación de Asturias «Sekuens» tenga algún tipo de presencia en Avilés; que el Centro Niemeyer debe iniciar una nueva etapa más ambiciosa o que es necesario potenciar la Empresa de Servicios Auxiliares del Ayuntamiento de Avilés modificando sus estatutos de manera que se pueda hacer cargo de la prestación de más servicios municipales. Estos avances llegaron tras un cambio en la sala inicial de las negociaciones, de «Barlovento» pasaron a la bautizada «Alegro ma non troppo», menos luminosa que la primera, y cuyo significado literal es «alegre pero no demasiado» o, en referencia a la música «no demasiado rápido». «Allegro ma non troppo» es también libro escrito por el historiador económico italiano Carlo Maria Cipolla, uno de los libros más inteligentes y divertidos que se hayan escrito nunca, que se integra a su vez de dos cortos ensayos acerca de economía y sociedad. El primero, titulado «El papel de las especias (y de la pimienta en particular) en el desarrollo económico de la Edad Media». El segundo ensayo, «Las leyes fundamentales de la estupidez humana», analiza el comportamiento, abundancia y el peligro que representan los individuos estúpidos. En él diagnostica cómo el comportamiento estúpido de los seres humanos es más peligroso que cualquier otro y, además, es el causante de las desdichas pasadas y presentes que los seres humanos deben soportar. En las «Leyes fundamentales de la estupidez humana» Carlo Maria Cipolla detalla cuán abundante es el número de estúpidos que nos rodean y cuán grande es su poder. ¿Era sólo una inocente parodia o hay que tomarlo como una advertencia acerca de la deshumanización y vaciedad de la sociedad?

Volviendo al campo artístico, en la música, «Allegro ma non troppo» es un término que significa un tempo rápido pero moderado, indica una velocidad adecuada de ejecución, sin llegar a extremos. Cumplir las indicaciones de estos términos es la clave para que una composición suene tal y como la quiso el autor o en cambio se eche a perder. O, en el caso de las conversaciones para formar el gobierno municipal en Avilés, no se salgan de los términos previstos.

A la vista de los avances obtenidos en los últimos días, Allegro puede que sí se hubiera impuesto en las conversaciones –por momentos–, en el sentido de que las tradicionales rémoras que se atribuyen a uno y otro lado de la mesa se han visto atenuadas mientras que los umbrales de flexibilidad y capacidad de llegar a acuerdos han ido avanzando a paso firme a lo largo de la semana. Ma non troppo. No podemos caer en el espejismo de que los problemas que acompañarán a un gobierno municipal en aparente equilibrio –hasta hace una semana el PSOE tenía 10 concejales y Cambia solo 3– están resueltos. De no lograr un equilibrio en la distribución de fuerzas de la nueva Corporación podría ese «no demasiado» convertirse en mucho en cambiar. Tener la valentía de proponer puntos de acuerdo, negociarlos y asumirlos, sin plegarse a resistencias a expectativas de una y otra parte tiene mérito.

Solo queda mantenerlo. Y que las respectivas cúpulas sean mucho más libres y estén menos intervenidas.