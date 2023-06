Las banderas son trapos de colores, decía Evaristo Páramos. La afirmación es incuestionable, pero esos trapos y esos colores son símbolos de ciertas identidades. El pasado 1 de junio, militares de los tres ejércitos y la Guardia Civil realizaron un izado de bandera en el IES número 5 de Avilés. Los defensores del acto militar apelaron al imperativo legal de la presencia de la bandera de España en un edifico de la administración.

La ley del 81 dice que deberá ondear en el interior y el exterior de todos los edificios y establecimientos de la Administración así que si se entiende un centro educativo público como edificio de la Administración también los son los centros de salud, las residencias de mayores, las bibliotecas, los centros sociales, los cementerios y muchos otros edificios donde no suele verse ninguna bandera. Pero el debate central no es si se cumple o no la ley, la polémica surge por el valor educativo del acto militar.

En este país la bandera es un asunto controvertido. La bandera rojigualda tiene un origen militar y del ejército saltó a emblema nacional a mediados del siglo XIX. Durante la II república se sustituyó una franja roja por el color morado emulando las banderas tricolores republicanas que dominan en Europa. Las tropas militares sublevadas adoptaron de nuevo la bandera de la monarquía y con el águila de San Juan en el centro se convirtió en el estandarte de la dictadura. La Transición, como sabrán, fue un proceso de concesiones. Quienes detentaban el poder absoluto se avenían a establecer formas democráticas y quienes habían sufrido la dictadura y luchado por la democracia aceptaron reservas y símbolos del poder absoluto. No hubo juicio a la represión franquista ni compensación a las personas represaliadas, se restableció la monarquía sin referéndum previo y el nuevo estado de derecho se construyó reformando el anterior. La bandera actual fue el resultado de aquellas concesiones, desequilibradas desde mi punto de vista. La izquierda renunciaba a la tricolor y la derecha al Águila del escudo.

Hoy, pasados más de 40 años desde la Transición, la bandera ya no tiene en la sociedad esa carga ideológica que tuvo. Se convirtió en objeto cotidiano y las nuevas generaciones no ven en esos colores más que el emblema de un estado nacional al que pertenecen y por tanto de sus selecciones deportivas. Sin embargo la desigual afección a la bandera sigue ahí. La derecha y sobre todo la extrema derecha utilizan la bandera de España como forma de identificación. Vox llegó a ponerla en sus pancartas electorales del 28 de mayo, algo que está expresamente prohibido por la ley del 81 pero que a poca gente le llamó la atención. Cada vez que festejan un triunfo o salen a la calle a mostrar sus fuerzas se envuelven en ella.

Por los diferentes valores de uso que la bandera tiene y por la historia reciente de este país es por lo que debemos considerar los mensajes simbólicos de un acto militar para izarla en un centro escolar. Una de las lecturas es la identificación entre el ejército y la bandera. Un profesor sabe de educación y una pediatra de salud infantil pero un militar sabe de patria y de banderas. ¿Eso es lo que se quería transmitir? La bandera la podía haber izado una autoridad elegida democráticamente, una persona vinculada al centro educativo o un ciudadano o ciudadana cualquiera pero recurrir el ejército parece que devuelve la historia de la bandera a la casilla de salida.

El alumnado que asistió disfrutó del ferre que traían de mascota, de la corneta, los trajes de gala de la tropa y la liturgia castrense pero provocó división en la comunidad educativa. Personas que manifestaron su apoyo, personas que manifestaron su desagrado y mayoría silenciosa o indiferente. Las voces críticas fueron señalados por la extrema derecha digital en las cavernas de internet y acusados de radicales y terroristas por hacer pública una opinión.

En los centros educativos debemos de huir como de la peste de las situaciones que provocan división y esta provocó división. Pongan el trapo que haya que poner pero que sea la consideración de la diversidad, el respeto a la diferencia y la resolución pacífica y dialogada de los conflictos la bandera que icemos todos los días.