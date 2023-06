Cómo protegerse del odio en redes sociales

No sé si a ustedes se les pasa por la cabeza la idea de que algunas de las personas con las que se cruzan en su día a día sean las mismas que van vertiendo sin pudor su porquería mental y sus miserias a través de internet y redes sociales.

A mí sí …

Y me invade un cierto desasosiego. A veces, incluso, algo de miedo.

Por simple estadística.

No, no hablo de comentarios, críticas legítimas u opiniones varias. Faltaría más.

Hablo del creciente odio que se extiende por las redes. Odio al que nos exponemos cada día en dosis perceptiblemente elevadas. Odio que no busca confrontar ideas, enriquecer debates o mejorar alguna cosa. Odio que en forma de sarcasmo, burlas, insultos, humillaciones y amenazas ataca, degrada o discrimina a otras personas por lo que estas son. Odio que solo pretende dañar.

Porque daña cuando resquebraja y quiebra la salud mental de sus víctimas: rabia, frustración, impotencia y disminución de la autoestima como antesala de problemas más serios de ansiedad, angustia, ataques de pánico o incluso depresión e ideación suicida. Porque daña cuando estigmatiza y deshumaniza a cualquier grupo social que reclame legítimos derechos o esté en situación de vulnerabilidad social: mujeres, personas migrantes y refugiadas, colectivo LGTBI…

Es realmente un bullying a lo bestia.

No olvidemos, además, que el odio se aprende. Y no solo entre humanos. No sé si saben ustedes lo de Tay, el proyecto de inteligencia artificial de Microsoft lanzado en 2016. En menos de 24 horas de interacción en twitter, Tay tuvo que ser retirado por crecientes mensajes racistas, misóginos, homófobos, con loas a Hitler y a Donald Trump incluidas.

No es casual, por ejemplo, que haya cada vez más reacciones de intolerancia por una parte del alumnado en muchos centros escolares ante cualquier tema que tenga que ver con la igualdad y con los derechos humanos.

Y no, el camino no es eliminar el odio. Eso es tarea imposible.

Tampoco prohibir es la solución. ¿Quién o quiénes se encargarían de esa tarea?, ¿las empresas tecnológicas?, ¿Elon Musk?, ¿los gobiernos?, ¿la justicia, que ni siquiera se aclara a la hora de utilizar sus disposiciones transitorias?

Ayudaría, desde luego, que los medios no dieran altavoz a quienes apoyan y difunden mensajes de animadversión y desprecio. Como sucede en los centros escolares, una estrategia eficaz es evitar la popularidad de quienes acosan.

Educar en lo digital sería otra acción necesaria, propagar información acerca de las herramientas que ayudan a detectar los mecanismos de odio en Internet.

Ya a título individual, no queda otra que seleccionar y no “tragar” pasivamente todo lo que el algoritmo les quiera colar. Tampoco se corten a la hora de bloquear o filtrar quién puede acceder o no a sus publicaciones. Por higiene mental.

Por supuesto, no responder nunca. Es natural sentir emociones incómodas al recibir ese tipo de mensajes, pero no olviden que las personas odiadoras son las que se retratan con sus exabruptos. Reflejan envidia, frustración y hasta rasgos psicopáticos en cada línea que lanzan a la red.

Por último, no se aíslen si están recibiendo mensajes de odio. Rodéense de gente querida, que les arrope y fortalezca. Denuncien cuando sea necesario.

Y, si pueden, el 18 de junio, Día Internacional para contrarrestar el Discurso de Odio, lean el poema "La lengua", de Gloria Fuertes: "Lamer la piel de quien amas, lamer el plato, pegar sellos: usemos la lengua para todo menos para herir".

La lengua… Y el teclado, añadiría yo.