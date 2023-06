Talante y diálogo en la gestión municipal

Desde USIPA, como sindicato independiente, consideramos que enjuiciar la labor del señor Raúl Marquínez [exconcejal de Recursos Humanos] se manifiesta en una más de los concejales del PSOE que hemos tenido en los últimos cuarenta años, salvo el paréntesis de los concejales del partido comunista, señor Quintero, de mal recuerdo por la persecución política de los funcionarios; y del Sr. Palicio, concejal del PP, donde su limitada función le llevó a ser reconocido por los policía locales que le hicieron un homenaje, e incluso por el resto de los sindicatos, donde consiguió un convenio firmado por unanimidad por toda la parte social.

Nosotros no hemos invitado a comer al señor Marquínez, ni lo hemos invitado al local sindical, ni hemos ido de copas el día del encierro, como sí fue el señor de Avanza y el señor del Sipla. Ni tampoco, hemos ido un día sí y otro también, a estar largas horas hablando en el despacho del citado concejal, en conversaciones desconocidas por la plantilla municipal. Eso no es recomendable ni higiénico ni sindical, pero ese señor no tenía pudor en hacerlo. Y desde luego, no es coherente con el comentario vertido, y sobre todo es contradictorio.

Nosotros no podemos hacer recaer todas las frustraciones del mandato político del concejal en su debe, sabemos que hay cosas que han sido vetadas por la virtuosa, que sabemos no puede ver a los empleados municipales, salvo los que le hacen la corte.

Rechazamos la supuesta venta sindical hacia el concejal de personal, después del encierro, de este sindicato. Es una típica infamia y mentira de ese señor que vive del cuento, cuando las mejoras de las condiciones de los empleados las ha conseguido USIPA en los juzgados: productividad, moscosos y canosos, y otras.

Se han hecho cosas positivas en el mandato: mejora de la remuneración de los policías por domingos, festivos, noches y turnos. Se ha solucionado el problema de las remuneraciones en la IT de los empleados. Se ha solucionado la paga de productividad corporativa, que perdió el señor Fernández en los juzgados, y lo tuvo que enmendar, también en los juzgados, este sindicato. Pero el señor concejal aceptó aplicar una sentencia de laborales a los funcionarios de forma pacífica, y eso no nos cuesta reconocerlo. Y desde el 2012, se viene aplicando a todo el personal municipal.

En el debe, se contemplan las privatizaciones a lo bestia de aguas y jardines. Y lo de la empresa de servicios auxiliares, cien por cien capital del Ayuntamiento, con sueldos de miseria, muy por debajo del cada puesto en el Ayuntamiento, lamentable. Y más asombroso que sea bendecido por el grupo político de Cambia Avilés.

La firma de un nuevo convenio, es difícil, porque la clausula del despido improcedente, creemos que única en España, inventada y aprobada en un pleno del año 2007, por los grupos del PP, IU y URAS, con la oposición del PSOE, nos negamos los sindicatos a renunciar a una conquista sindical histórica, y ese partido quiere quitarla, pero se han llegado a acuerdos interesantes y beneficiosos a la plantilla, como los permisos y licencias, que recogen lo mejor del convenio y del Principado de Asturias, haciendo efecto mochila.

Entendemos, que el concejal ha sido mal aconsejado por un funcionario que fue muy criticado y armó muchas en el Principado y tuvo que salir casi a la fuerza de dicha entidad, por los damnificados que hizo y causó. Ese sí debería cesar, y poner a una persona con mejor talante y más dialogo. Seguro que mejorarían las relaciones laborales en el Ayuntamiento.

Si tenemos que criticar la postura de eliminar por un plumazo las indemnizaciones por jubilación voluntaria y forzosa previstas en el convenio, que los tribunales de lo Social vienen estimando, pero que el Ayuntamiento las recurre, sin ningún sentido común.

Bueno, esperemos que el nuevo concejal tome nota de estas cuestiones y las intente cambiar, teniendo mejor sensibilidad a las peticiones sindicales, acabe con las privatizaciones y mejore las relaciones laborales.