HUSA, ¡maravilloso hospital!

Soy un paciente crónico que con frecuencia tiene que usar los servicios del centro de salud del Quirinal, del HUSA y del HUCA. Y estoy muy satisfecho por el trato recibido y por la eficacia de los tratamientos, la cordialidad y la buena atención recibida en todos y cada uno de ellos.

De una manera espacial hoy me quiero referir a mis últimos dos ingresos en Medicina Interna en el HUSA, del 29 de mayo al 2 de junio y del 5 al 20 de junio, aquejado de una bacteria agresiva de difícil identificación que había que reconocer y a la vez encontrar el antídoto, después de varios meses tomando diversos antibióticos.

Ingresado en el hospital todo fue un proceso dirigido por dos magníficas doctoras de acompañamiento al enfermo y de tratamiento de la enfermedad, empático y que me ayudó a entender la situación, pues se trataba de una bacteria de difícil etiología, que había que descubrir. En dos días, con diversos medios y pruebas técnicas, laboratorio y otros medios de alta tecnología, sin escatimar ningún tipo de pruebas, se descubre la bacteria y el antídoto correspondiente. El tratamiento es fuerte y baja los ánimos, la fuerza, la concentración.

Aislado para evitar contagios, en ningún momento estuve solo porque todo el personal de la planta estaba pendiente de mí. Bueno, estar pendiente es poco, estaban a mi lado practicando la sociedad de los cuidados, bien administrándome la medicación o simplemente preguntándome cómo estaba, con una delicadeza y un mimo encomiables. Daba la sensación de que yo era su único enfermo, y me consta que todo el día estaban realizando pruebas y pruebas, con estrés, con tensión que nunca manifestaban. Al final de la jornada le pregunté a una enfermera cómo llevaba el día y me dijo que no se había podido sentar ni un momento en toda la jornada. Y sin embargo estaba atendido como si no hubiera otro enfermo más que yo. Esta actitud se hace extensiva a todo el personal de la planta.

En toda la experiencia confirmé que vivimos en el Estado del Bienestar, uno de cuyos pilares es la salud. Sí, la Salud Pública y universal, porque el Estado del Bienestar pone la persona en el centro considerando que toda inversión humana, o técnica o de formación o de investigación, desarrollo e innovación no es un gasto sino una inversión para lograr una vida digna que alcance a todos.

Ahí están todos estos profesionales tratando al enfermo y no sólo la enfermedad, pidiendo interconsultas para ser más eficientes, sentados a tu lado, sin prisa, siempre dando ánimos y abriendo horizontes de luz. Así sana cualquiera.

La habitación, la higiene, la asepsia, todo ello impoluto. Y maravillosa la sincronía perfecta para llevar adelante todas las atenciones. ¡Qué organización tan bien establecida! Sólo falta algo más de personal para que puedan trabajar sin estrés. ¡Qué humanismo! Acabo: muchas gracias.