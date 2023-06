El valor de la palabra

Qué sería, qué seríamos sin palabras, cómo podríamos nombrar a los árboles que nos cobijan en los senderos solitarios, cómo ahuyentar lo que nos aniquila o alejar las sombras en las largas travesías.

Palabra que alumbras los silencios de mi inexistencia, que cubres con nieve todas las cenizas.

Mi vida es ardiente gracias solo a ti. Soy solo un mensaje de palabras que sostienen mis manos y entrego a las tuyas.

Y oscurecen las noches y los espejos y me veo envejecer y me reconozco solo en ti, palabra, que siempre me has acompañado y me acompañarás hasta la última orilla del morir en la primera playa.

Qué sería, qué seríamos sin palabras que nos sacian la sed, que nos devuelven la humedad del musgo primitivo, que nos hacen creer en esos primeros orígenes de un mundo armónico y quizás feliz, sin fauces de lobos ni deshielos, un mundo sin espadas con una palabra alga o mar.

Llegar a ti, palabra, es llegar a una casa en la noche en una calle vacía y compartir pan en una mesa repleta de añoranza. Y percibo toda tu verdad y belleza, porque me he alejado del sufrimiento de la ajena hipocresía. Y percibo las notas de todos los pianos cuando te miro de frente a los ojos, porque contigo, palabra, hemos vencido a las serpientes que nos atenazaban.

Eres mi mayor tesoro, eres oscura y amarilla y refulges entre la nada, porque solo entre la nada te encuentro, a veces, palabra.

Te he buscado desde tan lejos y siempre, siempre, has estado ahí a mi lado. Nunca me has fallado. Eres la identidad de mis días, el ocaso profundo y extinguido que me calma, el abismo al que asoma una estrella inesperada cuando me deshago entre niebla. Eres, porque no soy. Qué sería, qué seríamos sin ti, palabra, sin esas borrascas que me llegan al alma cuando ya nada ni nadie importa, en esos desordenes que cierran los párpados cuando brillan las memorias de los tiempos.

Qué sería de la azul ondulación del océano, de mi cuerpo escindido, de la luna afrutada y de su amor.

Qué sería, qué seríamos sin palabras, tan solo atardecidas rebeldías, sueños doblegados, derruidas torres de marfil, lágrimas en los estanques, deformes vegetaciones, contiendas inacabables que no llegan a ningún lugar en un mundo fatal.

Qué sería sin ti, palabra, de mis sueños profundos y protectores y cómo alcanzar lo que más deseo y lo que no puedo alcanzar.