Sería una manera de vivir eternamente –hablando naturalmente en sentido figurado– aquí en la tierra: usar relojes que no funcionaran.

En muchos lugares públicos de nuestra nación, de nuestra Asturias querida, de nuestro Avilés querido, a veces uno tiene la sensación de que efectivamente se hubiera parado el tiempo, cuando repara y observa con atención, un reloj parado sin ninguna función más que la impropia y meramente decorativa. Y si el tiempo en una de éstas se parase, quizás parara igualmente la evolución, y con ésta, el tan cacareado progreso, y con él, el propio estado del bienestar. Esa sensación de abandono, de malgastar recursos económicos públicos en cosas sin el menor sentido, de no tener un mínimo de conciencia y decencia de pensar sobre la utilidad o buen destino que se da a nuestros impuestos, también a veces a uno, le da por plantearse –por una cuestión recíproca– según qué cosas, incluso sobre las legalmente establecidas; de la misma manera que sería justamente obligatorio –para la clase política– hacer un gasto útil y justificado con los impuestos puntualmente recaudados a los ciudadanos.

Yo ciudadano, quiero que el mundo no se detenga y por ende los relojes públicos funcionen, y que si no funcionan por la causa que fuere, pues no se usen ni se expongan, ni tan siquiera se adquieran. Llegar a cualquier lugar público y observar un reloj parado –a mí por lo menos– me produce una sensación tan frustrante, que llega uno a pensar, que el motivo por el cual uno está en aquel lugar en aquel momento, va a ser, en un principio, totalmente infructuoso o baldío. Creo sinceramente que dados los tiempos que vivimos, ya nos pasó "la hora del reloj parado". Estamos en una época tan delicada, tan incomprensiblemente permisiva, tan aceleradamente azuzada por extraños y desconocidos intereses, que todo cuidado, que toda decisión, que toda determinación –en el mejor de los casos– bien tomada, son poco para que nuestros relojes, al menos los propios, no se paren y sean motivo de sana envidia entre los relojes de la administración pública y de algún que otro privado también. Aunque sea de justicia reconocer, que hay edificios públicos en los que su reloj exterior –por ejemplo– funciona perfectamente, y sin embargo los que no funcionan son los que están dentro.

Dados estos tiempos tan difíciles que vivimos en los que todos deberíamos hacer de todo, y siendo Asturias la segunda región con más funcionarios autonómicos por habitante –según titular de este mismo diario el 02-07-2021– quizás se podría destinar una brigada de unas cuantas de estas personas, a quitar, arreglar, reciclar, o en el peor de los casos destruir, todos estos ornamentos inútiles, que no hacen otra cosa que no cumplir con su función intrínseca y dar que mal pensar.

Aquí en Avilés, entre otros, y en fotografía que en su momento me adjunta mi amigo y antiguo colaborador de este diario Álvarez-Buylla, el reloj que está en la estación de autobuses, lleva parado –según parece– desde el año 2008, eso sí; cumpliendo con la ley de la gravedad, ya que está parado a las cinco menos diez (no sabemos si del día o de la noche) señalando y en caída libre la aguja corta –la de las horas– las cinco, y la larga –la de los minutos– menos diez, es decir subiendo y siendo atraída por la fuerza de la gravedad, hasta que no pudo más y se paró. Da la sensación de que en la estación de autobuses, es como si no se cumpliera con los horarios de los vehículos, cuando en realidad es todo lo contrario.

De todo lo dicho, bien se podría deducir, que la eficiencia junto con la responsabilidad y alguna que otra cuestión que hoy no toca traer aquí, son cuestiones inseparables en una determinada misión de gobernantes.

Tan oscura veo la cosa, que hoy en mi ruego y encomienda, le pido a nuestra Patrona y Madre, la Santina de Covadonga, tenga especial protección y guíe a nuestros gobernantes, para que no caigan en las redes de la corrupción e inviertan nuestros recursos en cosas útiles y de provecho, que buena falta hace.

¡Ámos, digo yo!