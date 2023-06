Libertad y mercado

El eminente sociólogo alemán Niklas Luhmann, ha elaborado una "Teoría de sistemas" según la cual el sistema económico (como todos los demás sistemas que integran la sociedad) es autónomo y capaz de solucionar por sí mismo las dificultades que se tratan de solventar mediante la política, pues esto produce lo que el propio Luhmann define como "el desbordamiento del Estado por la Política", concepto que considera ya superado porque, siguiendo sus propias palabras, "hoy el sistema político, en mayor medida aún que otros subsistemas, es incapaz de ofrecer una explicación de sí mismo, de los otros sistemas o del entorno general".

Pese a lo sugestiva que pueda parecer la aportación de Luhmann, los hechos prácticos parece que van por otro camino porque política y economía son hoy dos caras de la misma moneda, lo que se debe en gran medida, no tanto al crecimiento de la economía, como al astronómico crecimiento del Estado, el cual invade todas la áreas de la sociedad, buscando el poder y el control de cuanto pueda caer en su voracidad interventora.

El estado liberal no interventor, es decir: el del ‘laissez faire’ o la teoría ‘hayekiana’ que considera que la planificación y el control van ‘pari pasu’ con el fracaso del progreso económico, son dos posturas difíciles de sostener hoy día, no porque no sean rigurosamente ciertas, sino porque la propia sociedad actual, instalada en la subvención y en el bienestar que le proporciona el Estado protector e interventor, no está dispuesta a atender a las razones de peso que esgrimen autores tan prestigiosos como el ya citado Hayek u otros, tales como Isahia Berlin o Raymond Aaron. Éstos son tildados peyorativamente de neoliberales por aquellos que se reclaman de progresistas (como si el ser liberal, nuevo o viejo, fuera una cosa recusable y perniciosa). Sin embargo así se alzan las voces de quienes defienden el control férreo de la economía por parte de las instituciones políticas y proclaman que el Estado es el factotum del bienestar, sin comprender la evidencia proclamada por Gitta Ionescu, de que no es el estado quien genera el bienestar, sino las empresas creadoras de riqueza.

Otra cosa es que la redistribución de esa riqueza creada por la industria, deba tener como último referente al Estado, cuya única misión y justificación radica en la preservación del orden, la garantía del cumplimiento de la ley y el deber inexcusable de velar por la justicia. Esta es en síntesis la idea que del Estado tiene el liberalismo, poniendo como tope a la acción política la libertad económica pues la esencia de la libertad, el primero de los derechos fundamentales del hombre, tras el de conservar su vida, es el de la administración y el control de su patrimonio que no puede estar a expensas de caprichos políticos. Ya Maquiavelo decía hace nada menos que quinientos años: "El hombre está antes dispuesto a perdonar el asesinato de su padre que la intervención de su patrimonio".

No se nos puede llenar la boca, como se nos llena de continuo, con la palabra democracia, si no tenemos clara esta verdad histórica: la democracia vino al mundo de la mano del liberalismo capitalista y a mayor bienestar económico, corresponde un mayor grado de democracia y no al revés, como injustamente se nos está haciendo creer con mendaces propagandas socialdemócratas. Tras ellas se ve claramente el afán de la compra de votos a corto plazo... Por ello el empeñarse en consagrar la intervención creciente del Estado en los asuntos económicos es la regresión a un sistema que ya consagró su quiebra en el siglo XX, tanto con el enorme sufrimiento y la esclavitud moral y material de los millones de personas que cayeron tras el telón de acero, como con los avatares de una Europa desvencijada por el auge y el fracaso de los totalitarismos que hubo de buscar su liberación en la ayuda capitalista americana.

Sin dicha ayuda el viejo continente hubiera sucumbido tanto a la nazificación, como a la posterior amenaza real de la sovietización, y la propia Unión Soviética, paradójicamente, cobró fuerza y poder y pudo ser una de las potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial, gracias también a las ayudas de los aliados; la los Estados Unidos de América con sus ingentes cantidades de dinero y material bélico (Ley de Préstamo y Arriendo) y la inglesa con la apertura del segundo frente. Sin estos apoyos hubiera sido arrasada, como la propia Europa, por el imparable militarismo nazi.

Por eso echar ahora la culpa de nuestros males al capitalismo americano y anglosajón, es, cuando menos, un despropósito y una ingratitud. La culpa de esta crisis agobiante la tenemos todos y todos formamos parte de ese ente amenazador, según los políticos, que es el mercado, no dándose cuenta (o no queriendo dársela) que sin el mercado, el progreso, el bienestar, la propia democracia y, aún la vida misma, son imposibles.