Herramientas de comunicación

Cuando algo va por buen camino, con la confianza de cumplir los objetivos suscritos –o no– en un contrato, no halla interfencias o injerencias en el recorrido. El que interfiere es quien se cruza, interpone algo en el camino de otra cosa, o en una acción. Y el que injiere, es quien se inmiscuye en asuntos ajenos. Interferir. interceptar, impedir, estorbar, obstaculizar, entorpecer, cruzarse en una acción ajena para lograr un fin propio está considerado como una mala navegación por el mundo. Dicen que es, incluso, mejor aprender de los errores de los demás que de los propios. Se considera hasta más barato. Pero, ¿hasta qué punto se pone en riesgo la seguridad de uno mismo?

Viene al caso por la advertencia, a lo largo de las últimas semanas, de la proliferación de valoraciones públicas en torno a la liquidación de Alu Ibérica. En ellas, dicen unos, se detectan injerencias o interferencias en la que debería ser la acción de otros. Esta misma semana, la Consejería de Industria negaba haber realizado coacción alguna para interferir en el concurso en el que dos empresas, la multinacional avilesina Windar Renovables y la empresa madrileña Alueuropa, optan a hacerse con la gestión de los suelos de la aluminera de San Balandrán, para desarrollar sus respectivos proyectos industriales. Queda claro –y así nos lo han hecho saber por activa y por pasiva– que la opción de las administraciones públicas, tanto en Avilés, como en el Principado y Madrid, es la primera, por tratarse de una propuesta "seria, solvente y rigurosa".

Pero por eso de lanzar un aviso para navegantes, a veces tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe. Quien se expone con frecuencia a las ocasiones de peligro, como aquí se está llamando la atención entre las dos opciones probables, tarde o temprano podría quedar atrapado en ellas. Es decir, que de tanto repetir que viene el lobo... al final de cumpla.

Entre una verdad no probada y una mentira a veces no hay gran distancia. Pese a esto, muchas personas están dispuestas a creer, incluso en contra de toda evidencia. Esto sucede porque a veces la mentira conforta, mientras que la verdad inquieta. Y si, en el ejercicio propagandístico, se dice una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, ¿qué postura cabe adoptar ante la realidad que se nos está trasladando en el futuro desenlace del concurso de la antigua Alcoa?

Cuentan quienes saben de las injerencias del lenguaje, que si hay miedos o culpas involucrados, también la mentira suele ser más fácil de entender que la verdad. Que la mente humana es capaz de adaptarse a escuchar la mentira y que termina incorporándola a su ámbito de pensamiento. Es lo familiar, lo conocido, lo que todo el mundo afirma. En el caso de las grandes mentiras del poder, ¿es también la respuesta al miedo o la inseguridad? Lejos de sembrar dudas, la explicación comprensible es que siempre se busca un razonamiento convincente para hacerse a la idea de lo que se ignora o no se comprende en primera instancia. Para ir haciéndole hueco en nuestra capacidad de raciocinio.

Un error, distorsión o tergiversación a estas alturas no haría sino enturbiar un proceso ya de por sí complicado. Existe cierta necesitad en nosotros –qué les voy a contar en el caso de un periodista– de comunicar aquello que consideramos importante y los demás deben conocer. Sin embargo, antes de hablar, quizá es mejor pensar si lo que estamos diciendo es cierto, porque podemos estar siendo simples herramientas de propagación de un falso rumor.

No hay peor ciego que el que no quiere ver, reza el dicho popular. Y esto funciona siempre en el terreno de la verdad y la mentira social. Si Avilés afronta ahora el diseño de su futuro industrial, conviene no perder de vista cuáles deben ser las claves del mensaje. Sin impedir ni estorbar a otros en sus objetivos, con capacidad para detectar los errores propios, sin conformarse en la mentira –o en la falta a la verdad– y tratando siempre de que la ciudad recupere su protagonismo de antaño. Que logre, al fin, el lugar que le corresponde. Futuro y nuevo ya no son redundantes.Y hacer algo distinto al pasado lleva a actuar aquí y allá. Sin mensajes confusos.