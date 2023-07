Sosiego y financiación para el Niemeyer

Constituido el nuevo gobierno municipal en Avilés, uno de los proyectos que formarán parte de la agenda será el Centro Internacional Oscar Niemeyer que, tras un fulgurante inicio, ha ocupado demasiadas páginas relacionadas con incidencias judiciales, ocultando el esfuerzo de programación y gestión que el Patronato y el gerente del centro han venido realizando los últimos años.

Decía la alcaldesa de Avilés el pasado domingo que potenciar el Niemeyer depende de disponer de mayor presupuesto, lo que compete al patrono principal, el Gobierno del Principado de Asturias. Siendo eso cierto, no lo es menos que las capacidades presupuestarias de ese gobierno son más bien limitadas, no cabe esperar un cambio sustancial por ese camino.

Tras años de no poco esfuerzo y escaso reconocimiento, el patronato aprobó el 21 de febrero el último pago de la deuda contraída durante los primeros años de existencia del centro, lo que permite iniciar un nuevo tiempo en el que será posible construir una programación atractiva y ambiciosa que lo sitúe en lugares de vanguardia en el ámbito cultural español. El trabajo constante y eficaz del patronato y del gerente quedan fuera de toda duda. El Centro Niemeyer necesita ahora sosiego y mayor capacidad financiera.

La limitación presupuestaria del gobierno asturiano obligará a acudir a otras fuentes de financiación, tal como hacen cada día más instituciones culturales. Esas fuentes de financiación están en los mercados o en las empresas. No estamos en Asturias habituados a la colaboración público-privada, continuamos con un enfoque en el que la financiación privada de actividades públicas produce una especie de sarpullido de mala conciencia. Sin embargo, cuando vamos al Museo del Prado, por ejemplo, no tenemos la sensación de ir a un local privado, no nos planteamos cómo se financia, pese a que una buena parte de sus gastos se cubren con el patrocinio de entidades privadas, al igual que ocurre con no pocos centros culturales en nuestro país.

En esta nueva época, el patronato y la gerencia deben buscar patrocinios sólidos que permitan impulsar la programación del centro, sin que ello desmerezca ninguna de las valiosas actividades que se han venido desarrollando estos años. Disponer de un patrocinio continuo o un mix de patrocinios es imprescindible para la viabilidad del centro como motor cultural de la comarca y de la comunidad autónoma.

Eso requiere claridad por parte del patronato, mirada larga por parte de la ciudadanía y compromiso social de las empresas. Cuanto antes se despeje el camino, mejor nos irá.