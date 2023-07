Úrculo, un clásico que no pasa de moda

Ahora que tengo algo de tiempo después de meses agotadores, listados interminables de obras, correcciones aburridas de textos, me siento a contemplar las obras de Eduardo. Son casi un centenar, pero todas están en mi cabeza. Forman, extrañamente, sentimentalmente incluso, parte de mi último yo. A Úrculo lo conocemos casi todos, ese artista misterioso con alma de viajero que muchos identifican como asturiano. En realidad, lo era, aunque le faltó nacer aquí. Él podía permitírselo. Sin embargo, estos meses atrás me sentí más cerca de Eduardo, del hombre curioso, dandy, disfrutón. Los que le conocieron así lo atestiguan y sus obras, fieles reflejos de él mismo, no dejan lugar a dudas. Eduardo fue un aventurero de la vida, un gran "enredador" como diría mi amigo y maestro Lalo Azcona, a quien él admiraba y quería.

La cúpula del apoteósico y rotundo Centro Niemeyer de Avilés confiere magia a estas obras. A pesar de la grandiosidad de este espacio único en España, las composiciones de Eduardo no se empequeñecen aquí, se transforman, vuelan con viveza hacia lo alto de un techo que parece querer tocar el cielo. Sus colores se fortalecen, las expresiones de los rostros de sus mujeres, toreros, campesinos y hombres de pueblo se vuelven más duras y dramáticas, más sinceras y reivindicativas. Porque Eduardo fue las dos cosas, fue muchas cosas. Y esas, todas esas, estarán concentradas estos meses en Avilés gracias a la generosidad de su único hijo Yoann y a la de muchos amigos y mecenas como el propio Lalo Azcona, Julián Castilla, Juan Antonio Pérez Simón o la Caja Rural de Asturias. Pero lo que más me entusiasma de todo esto es que el público tendrá la oportunidad de descubrir a un Eduardo desconocido para la mayoría. ¿Esto es obra de Úrculo?, pensarán muchos al contemplar sus primeras experiencias con el pincel allá por el año 57. En Sama el artista vivió muy de cerca el movimiento obrero, las luchas y reivindicaciones de los trabajadores, el grito ahogado del pueblo en busca de condiciones que les permitieran salir adelante frente a la complicada crisis de la industria asturiana. Y eso lo dejó ver Eduardo en su obra: dramática, oscura, expresionista, dura. Pero como no hay mal que cien años dure, se marchó a París, conoció la vanguardia, abrió los ojos al mundo y aprendió para crecer e incorporar esas experiencias a su arte. Como así debe ser siempre que se pueda. Faltaría más. Así que empezó a pintar bodegones, aclaró su paleta, aprendió nuevas técnicas y hasta se casó con una francesa que conoció en los años locos de Ibiza. Porque Eduardo, como ya dijimos, era un apasionado vividor (entiéndase "que vive", como bien define la RAE). Y también un amante de lo bello. Y por eso se arrimó a la estética pop y a las mujeres. Siempre las mujeres. No cabe duda que le gustaba contemplarlas hasta convertirlas en deseos anónimos, en sensuales lenguajes imaginarios más fuertes que cualquier palabra. Porque a Eduardo le gustaba jugar. Y así, mezclaba conceptos con ironía, se recreaba en lo escandaloso y trataba de asustar al respetable con la picardía de un niño que solo quería llamar la atención. De este modo, Eduardo emprendió viaje. Dio la espalda al mundo, se ciñó el sombrero, cogió su maleta y se marchó a Nueva York a contemplar Manhattan, a visitar el Empire State para estar más cerca del cielo. Patentó así en su paleta inmensos rascacielos, gabardinas a lo Bogart y luces de domingo que acompañaban a sus paseos por el Central Park. Eduardo no quiere salir de sus cuadros, quiere quedarse ahí, de espaldas, detenido en el tiempo para que le contemplemos. Era un auténtico mago, un ingenioso y divertido contador de historias. Una estrella de las de antes, protagonista de películas donde el bueno siempre terminaba por llevarse a la chica y dueño de un café en Casablanca al que todos se peleaban por acudir. Me hubiera encantado conocerle, pero ahora creo que, a través de sus obras, he podido apreciar su esencia, su enorme e insaciable curiosidad. Por eso le veo como un Rick Blaine, un Bogart para el que el tiempo nunca pasará, un ciudadano del mundo que nuca hace planes con antelación.