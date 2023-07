Otra manera de vivir

El mundo en el cual vivimos y desarrollamos nuestra existencia nos dice lo que tenemos que pensar y hacer, quedando la libertad y el principio de la autonomía de la voluntad reducidos a una mínima expresión. A pesar de los grandes avances indiscutibles de la ciencia y la técnica, las fuerzas del espíritu y del corazón han sufrido un grave retroceso cuando no un continuo ataque sistemático por parte de quienes miran por encima del hombro las virtudes casi inexistentes de la moral , la felicidad y la dignidad. Vivir sin amor en una realidad ajena a los nobles sentimientos es algo insoportable, está en contra de toda razón y sentido común.

Muchos, por no decir la mayoría de los graves quebraderos de cabeza, situaciones límite y preocupaciones insuperables son una consecuencia directa de la pérdida de humanidad y ternura de los corazones.

Cuanto menos se ama más normal se considera negar lo invisible, cumplir el capricho de los deseos, olvidar las normas sagradas y la observancia de los valores eternos.

Vivimos en un mundo enfermo porque nos hemos olvidado de Dios, el cielo y el cultivo de la calma interior.

Cuanto más avancemos por el camino del progreso material en detrimento del alma más se nublarán los ojos del espíritu y la capacidad de percibir la realidad suprema.

El que no sabe no comprende, ni nunca comprenderá, que la acumulación ingente y excesiva de bienes, lujos y demasiadas comodidades conduce a una visión limitada y al empobrecimiento de las facultades latentes del ser .

Cuanto más nos separemos de la luz interior más aumenta la predisposición hacia las tinieblas exteriores y a una concepción de las cosas contraria a la dicha y el contento con uno mismo.

Una sociedad que cuanto más tiene más desdichada se siente es incapaz de resolver sus problemas y de proporcionarle al hombre los medios adecuados para estar a bien consigo mismo.

Creer que la solución al descontento y a una vida exenta de grandes ilusiones y esperanzas radica en un cambio político o en el resultado de unas elecciones generales constituye una locura y un error de proporciones incalculables. Cuando se quiere más a una mascota que a un padre o un hijo, el fin justifica los medios, impera el dogma del todo vale, se mira por encima del hombro al que más sabe y se desprecia con falsa amabilidad al diferente, el mal es muy difícil de superar, afecta a las mismas raíces de la conciencia , no se puede erradicar con meras soluciones efímeras y provisionales, necesita la vacuna milagrosa de un cambio de virtud y agradecimiento. Para que se produzca el milagro de una nueva vida hay que mirar las estrellas en pleno día y alimentar el niño que nunca hemos dejado de ser.

Vivir sin sentido y a una velocidad excesiva solo trae desequilibrio y crisis emocional: los problemas espirituales no se pueden curar con remedios materiales, Si no creamos un reino interior a la imagen de nuestra grandeza estamos perdidos; es preciso desoír y desobedecer la voz de quienes sin saber nada de lo esencial se atreven a dictar normas y dar consejos que no están capacitados para seguir.

La única revolución que puede salvar al hombre de nuestro tiempo es el Amor con mayúscula, esa fuerza divina que unos pocos privilegiados gozan en beneficio del equilibrio universal.

Las guerras no se paran con armas sino con actos de amor, cariño y paz; las enfermedades no se curan con remedios contra el cuerpo sino a través de una vida sana y una entrega hacia el bien. El miedo a la muerte y a estar solos y desamparados no hay dinero que lo pueda evitar. Si no luchamos por dentro para ser mejores y aspirar a la bondad celestial jamás encontraremos un segundo de paz ni nada que se le parezca.

Los que mandan y quieren llevar al ser humano al matadero, con terribles e injustificados conflictos bélicos, creando un mundo deshumanizado y una mentalidad sin civilizar, son los principales enemigos del progreso espiritual, el amor que transfigura y salva y la entrada en el paraíso final.

Cuanto más rudos, simples y convencionales nos volvamos, más ayudaremos a crear un universo al revés, poblado de hipócritas verdades, enseñanzas equivocadas y placeres malditos.

¿A dónde nos conduce un progreso donde cuanto más se tiene peor se está, nada satisface, aumentan las dolencias del espíritu y se carece de ganas de sentir, jugar y amar?

De qué nos sirven todas las riquezas y el ingente poder acumulado si no gozamos las delicias sobrenaturales, las cosas sencillas y el roce permanente con lo que está por encima del espacio y el tiempo?

Hay que despertar el ojo interior para ver más de lo que nos dicen, estar muy atentos para que no triunfe el imperio de la apariencia , la vulgaridad y la desazón y cumplir sin recelos los cuidados y mandamientos del corazón para crear un mundo más humano y más sereno donde el sol amanezca más temprano y se cumplan los sueños que nos hacen despertar.