El Estado laico

Aunque todo el mundo sabe –o debería de saber– que Estado y sociedad no son, en absoluto la misma cosa, me parece importante comenzar este artículo con el distingo que acabo de hacer, porque, aunque parezca mentira, se tiende a confundir ambas entidades suponiendo a la sociedad como mero apéndice del Estado, cuando la realidad es más bien todo lo contrario; es decir: el Estado es el resultado último de la construcción social, porque la vida civilizada no empezó por el Estado, sino por la agrupación de personas en una vida en común.

La necesidad de imponer orden, normas para la convivencia y regular las relaciones humanas, fue el origen del Estado. Dicho esto, parece suficientemente claro que el Estado tiene una sola y fundamental misión que lo justifica: proceder al bienestar material de los ciudadanos y a que las relacionen entre ellos se sucedan sin perjuicios ni tensiones que las entorpezcan. Emile Durkheim, en su lúcido ensayo "Las reglas del método sociológico", expone cómo la realidad social se impone a los individuos: "Los hechos sociales –dice– no se encuentran sino allí donde hay una organización social definida. Pero hay otros hechos que, sin presentar formas cristalizadas, tienen la misma objetividad y el mismo ascendiente sobre el individuo". Y aquí es donde es necesaria una reflexión científica y desapasionada sobre el oficio o arte de gobernar. El gobierno de una nación, no puede ser "inventado" por unos políticos que prescindan de la opinión popular y del sistema de ideas y creencias que constituyen el más íntimo sentir de los individuos que componen la sociedad, para pensar y hacer únicamente, aquello que favorece a los intereses de su partido y a su permanencia en el poder. Por eso en estos tiempos en que se ha puesto de moda el más absoluto laicismo, o más aún, el desprecio y la ridiculización de la religión, prescindiendo de manera absoluta en la participación de los eventos religiosos y ocupándose en promulgar leyes, no ya neutras, sino verdaderamente antirreligiosas y en apoyar movimientos que ridiculizan toda idea trascendente, quiero referirme a las opiniones de Maquiavelo, político insigne y pragmático al dar consejos a su Príncipe sobre la manera de legislar y gobernar a este respecto. Cito textualmente: "Y verdaderamente, nunca hubo un legislador que diese leyes extraordinarias a un pueblo y no recurriese a Dios, porque de otro modo no serían aceptadas; porque son muchas las cosas buenas que, conocidas por un hombre prudente, no tienen ventajas tan evidentes como para convencer a los demás por sí mismas. Por esos los hombres sabios, queriendo soslayar esta dificultad, recurren a Dios". Y seguidamente, continúa refiriéndose a la religión en estos términos: "...porque ella produjo buenas costumbres, las buenas costumbres engendraron buena fortuna, y de la buena fortuna nació el feliz éxito de sus empresas. Y del mismo modo que la observancia del culto divino es causa de la grandeza de las repúblicas, así el desprecio es causa de su ruina. Porque donde falta el temor de Dios, es preciso que el reino se arruine o que sea sostenido por el temor a un príncipe que supla la falta de religión. Y como los príncipes son de corta vida, el reino acabará enseguida en cuanto le falte su fuerza. De lo que se deduce que los reinos que dependen de la virtud de uno solo son poco duraderos". Lo que para él es esencial en materia religiosa es mantener a la religión incontaminada y pura: "Los príncipes o los estados que quieran mantenerse incorruptos deben sobre todo mantener incorruptas las ceremonias de su religión (sea cual sea) y tener ésta siempre en gran veneración, pues no hay mayor indicio de la ruina de una provincia que ver que en ella se desprecia el culto divino". Así pues, para Maquiavelo no importa tanto el credo cuanto el culto. Aprendan pues del maestro florentino nuestros gobernantes, porque por el camino que vamos no parecen estar muy acertados, sin perjuicio, claro está, de ocuparse de la Economía, la Justicia, las Relaciones Internacionales y demás cuestiones esenciales del buen gobierno, pero pensando también en la trascendencia de la ahora preterida y despreciada religión. Sea esta la que sea, porque lo contrario es un error, no ya religioso, sino también político. En la reciente coronación del rey de Inglaterra, hemos visto como este recibió muy atentamente en la más solemne ceremonia de la catedral de Westminster a todos los jefes de las distintas religiones existentes en el reino.