El presidente y el derecho natural

Estimado presidente:

Tome este anterior encabezamiento como una manera al uso o convencional de comenzar un escrito o una carta, ya que estima por su persona, lo que se dice estima –la verdad sea dicha– ninguna. Lo expresado no es más que una manera educada de comenzar una carta, en este caso sin el menor sentimiento de aquella estima, hacia su persona como he comentado.

Todo lo que a continuación comente –sin embargo– no dejarán de ser sensaciones personales percibidas ante su manera muy particular de proceder, actuar, o intentar dirigir o gobernar, a veces, algo que en realidad le viene a usted como muy grande: toda una nación y de las más importantes del mundo. Reconozco por otra parte y le comparo por ello, a un gato, cuando hablamos –por ejemplo– de sus siete vidas como ya ha demostrado parece tener; ya que como bien sabe el pueblo español, es usted un sorprendente mago, un magnífico escapista, librándose como se ha librado ya –en autenticas quimeras– de una muerte política tanto preconizada como deseada por muchos, y sin embargo se ha librado de todas ellas. Todo lo cual pudiera ser atribuible a esa faceta camaleónica que usted exhibe de manera tan desafiante, otrosí burlesca, como cuando se dirige –sobre todo–a los españoles de bien. No voy a negarle ese extraño mérito, si así se le pudiera llamar; en absoluto. Los procedimientos o métodos aplicados para la consecución de los fines objetivados por usted mismo, eso, eso es harina de otro costal, y en los cuales –y por cuestión de espacio– hoy no me voy a detener.

Tengo parientes socialistas, tengo buenos amigos socialistas. Sí que me parece –y por eso lo digo aquí– que ese socialismo que usted ha inventado, implementándolo ‘manu militari’ en la sociedad civil y que desgraciadamente hoy rige los destinos de los españoles, nada bueno traerá a esta nación; a nuestra Patria, nada bueno traerá a España.

A veces y dependiendo de la tropelía de turno que le pase por su maquiavélica mente, y que de inmediato pone en práctica, trato de ponerme en su pensamiento, simplemente y nada menos –fíjese– que como ser humano. Es entonces cuando en la mayoría de las ocasiones, pienso que va usted contra ese conjunto de derechos fundamentados o determinados en la naturaleza humana, que forman parte de una doctrina ética y jurídica que podríamos llamar "derecho natural"; y es que ir en contra del derecho natural, no quiero ni decirle, qué opinión me merece la persona que va contra él o en cierta manera promulga su incumplimiento, como tal derecho natural. Y es que después de negar éste (el derecho natural) –como entiendo es su caso– cualquier cosa que acontezca posteriormente, es creíble y hasta admitida por un pueblo sumiso como en estos últimos tiempos, desgraciadamente, el pueblo español está demostrando ser: un pueblo sumiso, absolutamente.

Es el suyo, ciertamente, un caso para estudiar y muy sesudamente además. Fíjese hasta qué punto. Mire. Acaba usted de convocar (recién conclusas unas elecciones municipales y autonómicas, con todo lo que ello cuesta y significa) unas elecciones generales y ni a sus socios de Gobierno les ha comunicado puntualmente, nuevamente, tal tropelía pillándoles totalmente de sorpresa, con los deberes sin hacer, pero con la intención–seguramente– de aglutinar el próximo 23 de julio todo el voto de la izquierda, en su persona; reitero: en su persona. Y lo más grave e increíble, es que si volviera usted a necesitarlos para formar Gobierno, seguramente volvería usted a tener su apoyo, habiendo sido tan desleal con ellos como fue, como cuando convocó recientemente y por sorpresa las elecciones generales.

Después de negar tan flagrantemente como usted niega el "derecho natural" todo lo que se pudiera decir de malo, de negativo, de desastroso de su persona y de las consecuencias que pudiera tener en la gobernabilidad de España, sería cuestión baladí. El derecho natural no es algo que se invente y se aplique como tal; es algo que nos viene dado como humanos, que está en su propia definición: "natural"; claro está que para creer en ello, por encima de todo hay que creer en el ser humano, en la persona. Dígame: salvándole a usted de su propia persona por unos instantes ¿cree en algún otro ser humano que no sea usted mismo?

Es ciertamente difícil con usted ser original, en una crítica tanto hacia su persona como a su gestión, ya que uno ha leído, escuchado y visto ya casi de todo. Sin embargo y por eso yo lo he hecho hoy aquí, nadie habría basado (que a un servidor le conste) su crítica, en algo tan fundamental como es la transgresión del derecho natural. Lo dicho; a partir de ahí se dirá de usted lo indecible, todo ello y en mi opinión –todo lo que se diga– será cuestión irrelevante, traspasada la línea roja que delimita el derecho natural.

Santina de Covadonga, ya que milagrosamente llegamos hasta aquí, échanos una manina más y ponnos en la buena senda, en la senda en la que las buenas personas, podamos disfrutar de la vida plenamente y conviviendo en paz.

De modo reaccionario me despido con un ruego, también –por supuesto– como contribuyente a la innovación: ¡váyase de nuestras vidas cuanto antes, Sánchez! Deje ya de promover el enfrentamiento entre españoles con sus fabulaciones y mentiras y por el bien y en el nombre de España: vá-ya-se.