Recorte enmascarado de profesores

A día 11 de julio nos quedamos perplejos cuando nos llaman del instituto para notificarnos que la asignatura de Física, opcional de 2.º de Bachillerato, no se podrá cursar y nuestra hija, que claramente quiere estudiar carreras que la llevan en 1.º de carrera, tendrá que escoger entre las materias que se puedan compaginar y sacar adelante en el centro ¿Por qué? Porque de nuevo ha habido recorte de profesores y en el instituto se están volviendo locos para intentar cuadrar horarios. Hablo de 2.º de Bachillerato, no de un curso cualquiera sino uno decisivo anterior a la aventura universitaria.

Está claro que la LOMLOE es un fracaso, no se puede hacer escoger a los estudiantes entre una variedad de asignaturas según un bloque de horas fijadas por ley (un auténtico tetris) y después no tener profesores para que se lleven a cabo.

Para colmo, tras llegar a casa con gran disgusto porque no solo es Física la que no se podrá cursar como optativa sino varias más (no importa si interesan para tu futura carrera, es lo que hay sí os sí), veo en prensa las declaraciones de Roberto García Morís (2.º candidato del PSOE por Asturias) alertando de los recortes en educación por el PP. ¿Acaso no lo están haciendo ustedes año tras año? Pero bueno, según la ley estos problemas no los tendríamos en caso de querer cursar lengua asturiana porque se dará si o si aunque solo sea para un alumno. Está claro cuales son las prioridades de nuestros gobernantes.

Los estudiantes de ahora son el futuro de mañana pero a nuestros políticos no les importa. No valoran a los brillantes adolescentes que día tras día lo dan todo para llegar a esas notas altas que exigen carreras como Medicina, Enfermería, Matemáticas y Física... pero si dan la palmadita en la espalda y si hace falta el aprobado a los que no estudian para que no se frustren.

¿Su política es la del mundo al revés? Si quieren también comentamos esos nuevos baremos para la EBAU que publicaron justamente el día en el que finalizaba el plazo para de las matrículas de Bachillerato o el implante de nuevas asignaturas sin tener ni un programa que seguir o el perder casi un mes de clase con el tema de la convocatoria extraordinaria de junio...

Queremos soluciones y mejoras, no más "estamos trabajando en ello".