El impulso transformador estival

En los años ochenta todo el país abrió puertas y ventanas para que el aire fresco corriese entre nuestras vidas, invadiendo cada esquina de ciudades y pueblos, convirtiendo las grises fachadas del pasado en muros coloreados que estimulaban las ganas de vivir y empezar un tiempo nuevo.

En aquellos años las ciudades más importantes de Asturias entraron en ebullición impulsadas por los nuevos tiempos políticos, con los primeros ayuntamientos democráticos, el Gobierno regional con el inicio de la autonomía y un nuevo aire en la política nacional.

Esa efervescencia social tuvo varias referencias culturales, destacando, entre otros, Juan Cueto, Chus Quirós y Eduardo Úrculo, quienes llenaron un espacio de modernidad por el que Asturias transitó durante muchos años. De los tres hay abundantes referencias.

El Centro Cultural Oscar Niemeyer ofrece durante las próximas semanas una amplia muestra del trabajo de uno de ellos, de Eduardo Úrculo, inconfundible autor de numerosas obras, tanto en pintura como en escultura. Resulta imposible no recordar alguno de sus cuadros, de sus sombreros y chaquetas, o de sus esculturas, como la tantas veces fotografiada, "El regreso de Williams B. Arrensberg", en la ovetense Plaza de Porlier.

Visitar la exposición en el Niemeyer representa eso, mirar hacia un periodo en el que nos hicimos mayores como sociedad y nos creímos capaces de construir, como así ha sido, un país moderno y tolerante.

Úrculo es una de las referencias tractoras de aquellos años. Sus obras no son Las Meninas de Velázquez o Los Girasoles de Van Gogh, son, sencillamente, una mirada a una época llena de luz. Con esta exposición nos adentramos en lo más intenso de la actividad cultural y festiva de la ciudad, heredera de aquél impulso que transformó los aburridos veranos de entonces en una secuencia de actividades que logran sacarnos a las calles diariamente, sea el Celsius, el Festival Intercéltico, La Grapa, La Mar de Ruido o las Jornadas de Teatro.

Avilés supo encontrar su ola en aquella época y así hemos llegado hasta hoy, creando espacios para la cultura, con reconocimiento de la diversidad, con una participación creciente de la ciudadanía, manteniendo la frescura y la libertad de poder acudir a eventos de estilos muy diferentes, haciendo difícil, por no decir imposible, no encontrar dos o tres actividades a las que nos podamos sumar según nuestra preferencia. Lo cierto es que cuando se abren las ventanas, no es posible volver a cerrarlas.