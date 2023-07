Invertir en una educación pública es invertir en igualdad

Cuando el exministro de educación del Partido Popular, José Ignacio Wert, afirmó que las familias españolas que no podían pagar la educación de sus hijos e hijas era porque le daban prioridad a otras cuestiones, estaba manifestando públicamente la política educativa que siempre ha seguido la derecha en nuestro país: quien no tiene, no estudia.

Esta visión elitista de la educación, que rompe con cualquier principio básico de equidad y calidad del sistema, siempre ha sido revertida por la llegada de gobiernos socialistas a la Moncloa. La inversión en 2017 con el Partido Popular era de 2.525 millones de euros y un gasto per cápita por alumno de 315 euros al año. Hoy la inversión en educación en España es de 6.408 millones de euros y un gasto per cápita por alumno de 634 euros al año. Más del doble y alcanzando un récord histórico. Pese a los intentos de la derecha de difundir bulos y desinformaciones, la LOMLOE y el compromiso de este Gobierno ha supuesto un revulsivo para la educación en nuestro país y nos acerca a los sistemas educativos europeos más ambiciosos y con mejores resultados. En estos cinco años de gobierno progresista los datos hablan por sí solos: se ha aumentado en un 72% el presupuesto destinado a becas, 420 millones más para el refuerzo de alumnado con necesidad de apoyo, 1.148 nuevas unidades de acompañamiento, 671 millones de euros para crear 65.000 nuevas plaza públicas de 0-3 años, 130.000 nuevas plazas de Formación Profesional, la instalación de 240.000 aulas digitales, la reducción del abandono escolar temprano hasta el 13%, y un largo etcétera de hitos que se pueden ver truncados si el PP y VOX suman una mayoría el 23 de julio. Roberto García Morís, candidato de la FSA-PSOE al Congreso por Asturias, ha sido uno de los artífices de la política educativa que ha seguido este Gobierno. Su trabajo durante estos cuatro años en el Congreso de los Diputados ha hecho que el incremento en la partida de becas en Asturias haya sido incluso superior al de la media nacional, llegando al 79,1% y beneficiando a más de 8.200 estudiantes. En estas elecciones nos jugamos mucho para Asturias y para España. La hoja de ruta involucionista y extremista que están dibujando el Partido Popular y su socio Vox, va a generar una regresión absoluta para nuestra educación pública. Pasaremos de un modelo inclusivo, equitativo y de calidad a un modelo en el que se agudizarán las desigualdades y en el que la cuenta bancaria será determinante para el futuro de nuestros jóvenes. Frente al retroceso, avances. Frente a los recortes, inversión. Frente a la involución y el elitismo, progreso y equidad.