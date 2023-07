La opción de Vox

Este artículo no deja de ser al que tenemos derecho como pensamiento individual. Sé que lo puedo hacer porque otros pueden hacer exactamente lo contrario. Nuestro derecho puede resultar, en parte, molesto al resto de opiniones políticas que se les llena la boca de democracia cuando ese vocablo, tan manido, rebasa principios obscenos de los que no son ajenos.

El conocer al ser humano en el ejercicio de la política es una de las prioridades para enjuiciarlo en ese estado de exaltación donde su raciocinio se pierde y su máscara se acentúa.

La euforia, el poder y el dinero son elementos contaminantes de difícil manejo que segregan, a veces, una precipitada carga de adrenalina que lleva a decisiones no deseadas y, de ahí, a la ruina. El PP me parece que está entrando en sueños que se pueden derrumbar por excesos. No sería la primera vez.

Los besos de Judas, los abrazos zalameros y las sonrisas "Profiden" no les permiten desbrozar un huerto lleno de malezas y corruptelas donde campea su pasado. Todavía no se han percatado que las hemerotecas, tan de ellos como al PSOE, los tienen crucificados; en este aspecto los dos partidos son "hermanos siameses y comparten los clavos de su calvario". Según el entramado mediático, el bipartidismo es lo bueno para España y el malo de la película es Vox.

Es curioso que en los juzgados solo se ven casos de corrupción tanto del PP como del PSOE. Vox nunca lideró los casos: Filesa, EREs, Gürtel, Púnica ni el dinero negro del caso Naseiro ni tenía en su equipo a los recomendados de Esperanza Aguirre, al exconsejero Francisco Granados y al exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, corrupto del canal Isabel II. Sin olvidarnos de Bárcenas, los Griñán, Chaves, Zarrías... y siguen aumentando como "flor en primavera". ¡Pero la culpa es de Vox! Analicemos ahora al señor Feijóo, como nuevo "dios" del PP que borrará de un plumazo todos sus vicios. Lo primero que hizo fue rodearse de sus antepasados: los sacó del "purgatorio" para purificarlos, alcanzar el éxtasis y la gloria política.

Los que votamos a Vox, casi 4 millones de españoles, no carecemos de sentimientos; nos decantamos por la vida, familia, cultura adecuada y no tonterías. ¿Por qué se la teme?

Pero seguimos con Feijóo, gran admirador de Rajoy y de Aznar, los tiene a su diestra y sigue sus consejos. El primero aporta a la causa el campeonato de la indolencia, no acertó una: tuvo mayoría absoluta, no la supo dar y no derogó todo el legado de Zapatero, "un inútil". El segundo ha destacado por hablar el catalán en la intimidad. Siempre ha pecado de vanidoso, sus bodas faraónicas lo delatan. Y como consejero un encanto; nos metió en la guerra de Irak, donde su galardón fue el error y su meta, el declive político y personal. Estas son las lumbreras, junto con la señora Gamarra y el ínclito portavoz Borja Sémper, que cuando hablan meten la pata. Ese trío que –incluyo a Feijóo– dicen que quieren gobernar solos (lo que me pasa a mí cuando compro el décimo de lotería) y que prefieren entenderse con los destructores de España antes que con Vox. No me extraña, Vox los vigila porque no son de fiar. Tienen el gran complejo de que les llamen "fachas". Les encantan las autonomías, es decir, el despilfarro del dinero por los 17 reinos de taifas (88.000 millones de euros). En Galicia impera el gallego y está extendido en los colegios; este personaje es un segundo de Rajoy, podría extenderme, pero para qué.

Estos dos partidos (PP y PSOE) son el hundimiento de España, pero los votan y los medios los aplauden, pero el peligro es el partido de Ortega Lara (un héroe). El sistema está podrido y la corrupción es pasmosa. Yo con esta gente no iría ni a la esquina.

Al término de la confección de este artículo, me entero que "el rey" del debate entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, del pasado 10 de julio, fue Abascal, que no fue invitado.