La muerte de un ser querido, la ruptura de una relación personal u otro tipo de estrés emocional repentino pueden causar un "corazón roto", un profundo sentimiento de tristeza y soledad. Este estrés emocional súbito también puede tener un impacto físico en el corazón, causando un episodio cardíaco temporal o, en casos raros, incluso la muerte. No quieren ser estas líneas ninguna relación de patologías médicas. Ni hablar de desencadenantes médicos o emocionales. Lo que pretende ser este "balcón", excepcionalmente mirando a La Arena, es un homenaje a quien afrontó siempre con el mayor optimismo y fortaleza cualquier revés del destino.

A Jimi Pérez Lorente, alcalde de Soto del Barco durante 33 días, desde el pasado 17 de junio cuando tomaba el bastón de mando de manos de su predecesor, Jaime Menéndez Corrales, hasta el pasado miércoles, cuando la peor de las noticias hizo a los vecinos despedir a su regidor de forma anticipada, nadie le recordará con una mala palabra sino que sentirá la necesidad de revivir siempre recuerdos positivos de él.

Su carácter desprendido, con una corazón tan grande como esos que se "rompen" ante una situación de máximo estrés emocional, le definía. Jimi será siempre recordado como el jefe de la Policía Local que hacía las veces de atrezzista del teatro Clarín de Soto, colaboraba activamente en la organización de las pruebas deportivas y fiestas del concejo, frecuentaba los colegios para participar en programas educativos o guiaba a los visitantes que se adentran en las trincheras de la desembocadura del Nalón, y era, también, uno de los "manitas" que construyeron en algún momento la barca que ardía en la foguera de La Arena por San Juan.

Y en todas las tareas que emprendía salía siempre a relucir su carácter entusiasta, generoso, con gran conciencia solidaria, en definitiva, un ser único e irrepetible, como le han venido recordando en los últimos días ciudadanos de toda condición. En el poco tiempo que experimentó las vivencias cotidianas en la Alcaldía nadie podrá considerar, a decir del multitudinario funeral que este viernes se celebró en la iglesia parroquial de San Juan de la Arena, que pasó inadvertido en su tránsito vital. Todos le querían tanto como le lloraron. "¡Qué pena tan grande!", sollozaban sus vecinos a las puertas del templo. Quienes habían depositado su confianza en él de una manera abrumadora en las pasadas elecciones municipales, repitieron idéntico gesto en la despedida. "¡Qué grande fue!", lloraban a medida que el coche fúnebre se alejaba, y las sirenas de los vehículos de la Policía Local que custodiaban la salida del féretro volvían a sonar por última vez. Por Jimi. El "poli" que se caracterizó por su bonhomía, que fue "Patrulla Canina" en pandemia, respetado en los asuntos del orden, dentro y fuera de la Casa Consistorial, que vivió la entrega y el servicio público como un acto de fe.

Trabajo, honradez y unión eran las características que ponía en valor de su equipo para gobernar en Soto del Barco. Nadie podrá reprocharle que no lo hubiera cumplido. Hasta en su despedida ha logrado unir a todos. "La gente respondió y el resultado ha sido maravilloso", decía orgulloso al día siguiente de las elecciones. A buen seguro que a los suyos no les quedará la pena de que el pueblo de Soto del Barco no hubiera respondido en el adiós a Jimi. Él fue y será siempre una pieza única. El imperdible. El presidente del club de las buenas personas que hizo prosperar a muchos gracias a su ayuda. Ese es su legado y fue su verdadera recompensa en vida.