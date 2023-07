La reivindicación de Wendy

Bruno Puelles (Madrid, 1990) se llevó ayer el "Kelvin 505" a la mejor novela juvenil del año. Por "La ciudad de los mil ojos". Antes de anoche, además, vivió el estreno nacional de "Tic Tac", un melodrama sobre las ganas de triunfar, un texto que él mismo levantó en una sala –el teatro de la Factoría Cultural– llena hasta la bandera. Media hora antes de que comenzase la función, se había montado una cola centenaria para ver a Puelles –novelista, profesor de teatro– sobre las tablas avilesinas. Los aplausos fueron largos: los actores tuvieron que salir a escena dos o tres veces a recibirlos. Buena parte del público había sido conquistado por una de las propuestas más nuevas del Festival Celsius 232: teatro de género rondando la medianoche del día grande.

"Tic Tac" es un melodrama que mezcla referencias de Peter Pan –la criatura que ideó hace ciento y pico años el novelista escocés J. M. Barrie– con referencias a las redes sociales y todo esto, con la incomprensión y el lamento. Porque "Tic Tac" es un grito de socorro. Hay cosas importantes que muchos se están perdiendo por cortedad de miras de los que controlan el momento presente. Esta tesis Puelles la presenta y la vuelve a presentar. Y, al final, hasta estalla como un móvil contra la pared.

Por ahí va el texto que Puelles estrenó antes de anoche en Avilés en un espectáculo que echa a andar y requiere muchas funciones que lo redondeen. Porque sí, tiene algunas aristas que el espectador necesita ver limadas. Y la cosa no va por la tesis que defiende Puelles. No. La cosa va de procurar no detener la acción dramática con una lectura directamente a los espectadores. La cosa va de limitar el uso de la metáfora de la fregona: la primera vez es una genialidad. Y sobre todo la cosa va de decidir dónde se encuentra de verdad el final de la función. Porque Puelles lo tiene, pero lo disipa por su empeño en aclarar todavía más aquello que quiere contar, el mensaje que quiere transmitir. Los aplausos, como a Campanilla, reviven a la que termina cayendo. El epílogo lo que hace es ahuyentar a los espectadores.

El montaje de Puelles cuenta con una música potente, con imágenes y voces grabadas. Y además con dos actores entregados a la apuesta de Puelles.