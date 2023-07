Gane quien gane, el progreso gana siempre

Este artículo lo escribo el sábado, el día de reflexión antes de las elecciones y por tanto sin conocer el resultado, pero me atrevo a decir que gane quien gane ganará el progreso porque el progreso gana siempre.

Si gana la izquierda las cosas seguirán como están y si gana la derecha, que según las encuestas es muy probable, también seguirán igual. Con esto no trato de desmoralizar ni quitarle la ilusión a nadie, constato lo que ha sucedido y seguramente volverá a suceder. La historia demuestra que el PP, cuando gana, no se atreve a suprimir lo que hizo el PSOE, aunque pueda hacerlo con mayoría absoluta. Ni siquiera en Andalucía se atrevió a tocar nada de lo que hicieron los socialistas. Nada realmente importante. Suele olvidarse de lo que dijo en campaña y pelillos a la mar. Ahí están la Ley de violencia de género, la de igualdad, la del aborto, la de dependencia, la del matrimonio entre personas del mismo sexo... Y ahí seguirán estando junto con la subida del Salario Mínimo, la revalorización de las pensiones, la reforma laboral, la regulación del derecho a una muerte digna y otras muchas que nadie tocará por si acaso.

En campaña todos prometen cambiar muchas cosas, pero luego no cambian nada porque lo que hay no es tan malo como decían y, además, nadie se atreve a ir en contra del progreso. Tal vez algunos intenten ralentizarlo, pero al progreso no hay quien lo pare.

¿Qué se supone, entonces, que hará la derecha si resulta que ha ganado las elecciones? Pues repartirá cuatro caramelos para contentar a los suyos y se olvidará de lo dicho. Suprimiría la Ley de memoria democrática, rebajará el Impuesto de Patrimonio, que solo lo pagan las grandes fortunas, y recuperará el delito de sedición en previsión de que durante su hipotético mandato el independentismo recobre fuerza y vuelva a proclamar la República Catalana, como ya le pasó a Rajoy.

Añadan, si quieren, que Feijóo retornará a sus clases de idiomas y, mal que bien, acabará aprendiendo inglés, pero fuera de eso, y de favorecer a los amigotes, no creo que haya grandes novedades porque la sociedad por un lado y Europa por otro son quienes señalan el camino y tirarse al monte es muy complicado.

Partiendo de eso, de que gane quien gane no podrá suprimir las conquistas sociales, no estoy diciendo que da igual que gobiernen unos que otros. Hay gobiernos que defienden lo público y contienen un poco la ambición desmedida de los bancos, las grandes empresas y los poderosos y otros que se inclinan por lo privado y alientan la cultura del máximo beneficio, la especulación, el pelotazo y que la economía funcione a su libre albedrío. Una forma de gobernar que ya sabemos cómo suele acabar. Acaba con sonoros escándalos y escandalosos casos de corrupción.

El peligro es que volvamos a la España del señorito. Sería lo realmente penoso porque al progreso no lo para ni dios. Dios descansó al séptimo día y nosotros descansamos al quinto y pronto lo haremos al cuarto. Avanzamos inexorablemente aunque algunos quieran volver al pasado e insistan en sus ventajas. Algunas, tiene. Lo decía con ironía el poeta Stanislaw Jerzy en uno de sus aforismos: "El progreso ha supuesto el fin de aquella época en que la gente aún podía morirse de lo que quería".