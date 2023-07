Salinas es surf

Siempre me he sentido vinculada a Salinas por ser mi primer lugar de residencia, además de ser también el actual. Quizás sea por ello y por la atracción que siempre he sentido hacia el mar y las olas, por lo que he decidido coordinar una publicación literaria colectiva, en la que participamos veinticuatro autoras y autores de distintos lugares de España, junto con una escritora de México y otro de El Salvador, en la que el surf es el tema protagonista.

La estrella de esta publicación es, sin duda, Carmen López, surfista invidente y campeona mundial de surf adaptado. Su currículo es muy extenso, pero como ella misma me indica: "quédate con el cobre de 2018, el oro de 2020 y la plata de 2021 en los mundiales, plata en el campeonato de Europa de 2019 y cinco veces campeona de España". El relato de Carmen es experiencial y nos conecta no solo con el surf, sino con el afán de superación y el éxito que solo se logra a través de el esfuerzo y la pasión. El título del libro, "Olas para volar", fue una propuesta de Juan del Norte que como él mismo indica, remite "a las olas necesarias para el surf y al alto vuelo de la literatura". Por otra parte, la imagen de la cubierta es del artista Manuel Riveiro. En el proceso de elaboración de este libro, conocimos al surfista, Javi Feito Guzmán que nos ha facilitado unas maravillosas imágenes para el tráiler. La ilusión está presente en este libro repleto de olas tan conectado con Salinas. Será a principios de septiembre cuando presentaremos esta obra en la que el surf, como ya he dicho, está presente desde distintas perspectivas. Personalmente, me encanta su visión como filosofía de vida, como una experiencia única de libertad. Creo que, a través del surf, el mar se adentra en las almas y de esa fusión única con el océano se puede llegar a alcanzar una especie de nirvana, una auténtica felicidad que procede de una sucesión inacabable, de un devenir de olas circundante. La soledad de la tabla frente a esas ondulaciones celestes, turquesas, verde azuladas o, en ocasiones, de una gama más oscura nos devuelve a un paraíso inigualable, a la percepción intensa e inequívoca de poseer el dominio de nuestro acuático destino, aunque sea por un instante: el que dura una ola. La fortuna esta vez está de nuestro lado, porque ello sucede aquí y ahora y Salinas es surf.