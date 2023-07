Gestión eficaz

Ha empezado la pretemporada para el Real Avilés, ahora nuevamente Industrial. Tras la decepción del último partido de la pasada temporada, ésta se inicia con ambición de ascenso, tal como me comentaba hace unos días el propio presidente del club, Diego Baeza. A veces basta una breve conversación para valorar el alcance de las expectativas de una persona.

Los tres años que Diego Baeza lleva al frente del club de fútbol más antiguo de Asturias y séptimo en historia en España, no han sido baldíos; en este periodo ha hecho olvidar los malos años de la década anterior, recuperando parte de la afición y creando una nueva ilusión entre los aficionados.

Habrá quien disfrute del fútbol, entre los que me incluyo, mientras otros no lo tienen entre sus aficiones, sin embargo, es innegable el poderoso atractivo que el deporte representa para las ciudades, como hemos comprobado tantas veces en Avilés, no sólo con el fútbol.

Las ciudades con equipos en competiciones de nivel profesional o semiprofesional reciben quincenalmente numerosos visitantes que acompañan al equipo rival.

En las pasadas eliminatorias de ascenso se podía palpar en calles, comercios y establecimientos hosteleros la expectativa de contar con esos aficionados de clubes de la categoría superior. Además de conocer el enfoque ambicioso del presidente del club en materia deportiva, pude ver su mirada larga en relación con la construcción de la ciudad deportiva prevista en terrenos del municipio de Corvera, en un lugar envidiable cerca del embalse de Trasona.

El proyecto pondrá en valor la zona y tendrá impacto en el conjunto de la comarca. Recuperar la denominación original, Real Avilés Industrial, permite ampliar el espectro de representación territorial y social, no olvidemos que Corvera acoge buena parte de las instalaciones industriales de la comarca. La ciudad deportiva será un foco de atracción de jóvenes, impulsando el deporte en toda la comarca.

El Real Avilés Industrial podrá ser así un importante activo en la divulgación y consecución de los objetivos de la comarca de Avilés en materia de turismo.

Pese a que los resultados en el deporte dependen muchas veces del azar, no cabe duda de que una buena organización, una gestión eficaz y un entrenamiento bien planificado, aumentan las probabilidades de éxito, incluso en condiciones menos favorables. Parece que Diego Baeza está en eso.