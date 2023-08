Los difíciles pactos poselectorales

Muy pocas veces a lo largo de nuestra frágil democracia se han dado los inciertos y extraños resultados electorales de este julio de 2023, que nos ha proporcionado una incertidumbre –e incluso una inseguridad– que se refleja en la preocupación general por un futuro que cada día se hace más inconcreto.

Ya sé (y lo sabe toda España) que ganar unas elecciones no da ninguna seguridad de gobernar al ganador de las mismas, porque los arreglos y las chapuzas que engendra el posterior entendimiento de los políticos líderes de los partidos puede tornar lo blanco en negro, dentro de un panorama ya de por sí mismo gris.

Muchas veces, estas relaciones, absolutamente contra natura, hacen que partidos periféricos y con escasa representación sean claves para lograr un gobierno mayoritario y, por desgracia, ya estamos acostumbrados a ello, viendo incluso a criminales confesos formar parte de gobiernos que "tragan con todo" antes de verse desplazados del poder.

Pero esta vez, la clave la tiene no un criminal –en el sentido sangriento del término– sino un delincuente político fugado de la Justicia y que hace un verdadero desprecio a su patria (aunque su patria, según dice, no es España) y se ríe de las órdenes que un juez competente dicta contra su conducta de fugado a un país extranjero. Las condiciones que pone para apoyar al futuro Gobierno de España son tan inasumibles como exigir una amnistía personal, eso sí: sin pasar por la prisión (lo cual sería un caso insólito) y la celebración de un referéndum legal sobre Cataluña (cosa imposible sin cambiar la Constitución)

Mi estima por el Presidente del Gobierno no es precisamente muy entusiasta, pero no quiero pensar mal de él y ante la situación exigida por el señor Puigdemont, que vulnera algo tan imprescindible como el honor (debiera escribir "el Honor", con mayúscula), no creo que sea asumida por el señor Sánchez, porque aún con todos sus defectos, que todos los tenemos, es imposible vivir dignamente sin honor y eso es precisamente lo que se está discutiendo en estos momentos.

Recuerdo, para terminar, aquella frase del clásico que viene aquí como anillo al dedo: "Vale más morir con honra que vivir con vilipendio".