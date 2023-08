Escenarios de aprendizaje

Las malas lenguas aseguran que el gobierno avilesino, integrado por PSOE y Cambia, han decidido con la programación festiva "hacerse el muerto", acudiendo a un símil muy estival cuando uno decide disfrutar del mar, flotando boca arriba, bien porque esté jugando, retomando fuerzas tras nadar durante horas en el agua, o por lo que sea.

La aparente escasa programación de las próximas fiestas de la ciudad no hace a una sino preguntarse si lo diseñado por el equipo de gobierno –corresponda a quien corresponda personalmente ese cometido– para celebrar a San Agustín del 22 al 28 de agosto próximos, sin desmerecer a los artistas que han sido contratados, es lo que merece la villa redescubierta por el turista, que afronta un verano de récord. Y, sin embargo, no hay miserias ni restricciones en otros ámbitos para programar.

Podría acudirse a la crítica fácil acerca de que el programa no es nada novedoso, que tampoco ha habido tiempo –que no lo ha habido– pero si uno de los socios del gobierno actual ya estaba en el gobierno antes del cierre de mandato y volvió a coger las riendas tras la investidura del nuevo, pocos argumentos quedan para no pensar que hasta estas fiestas de San Agustín lleguen a ser criticadas hasta por miembros del equipo de gobierno.

La partida para festejos viene avalada, en los últimos años, por sucesivas ampliaciones presupuestarias a lo largo del año. Llega, pues heredada de cuentas anteriores y sobre la que, quienes compartieron la responsabilidad en etapas precedentes, tuvieron que recurrir al ingenio para sacar las fiestas adelante. En todo momento y circunstancias. No es esta reflexión un motivo para la discordia ni la crítica fácil. Trata de invitar a la repensar, para que quienes no han podido desarrollar un programa festivo con normalidad, puedan comenzar a diseñar desde ya qué es lo que quieren para Avilés. Seguir viejas fórmulas se hace ahora imposible. Hace falta trabajar con antelación suficiente para crear nuevos escenarios.

Confirmar que la inversión municipal ha sido mínima, puesto que no hay ninguna atracción musical de gran escala, gratuita o no, incluso, sumando el activo de las casetas de hostelería que no son directamente de iniciativa municipal para cuadrar posibles huecos a la hora ofrecer a la opinión pública un diseño extendido de los festejos, tampoco ayuda.

Las quejas por el programa de las principales celebraciones de la ciudad han tardado muy poco en hacerse oír entre los vecinos en redes sociales, donde los socialistas y Cambia Avilés dieron a conocer ayer mismo el programa en toda su extensión de lo que, a su juicio de los avilesinos, es una pobre y escasa programación de fiestas.

Si la esperanza en el pan del pobre, habrá que repetirse mucho a lo largo del próximo año que para alcanzar o construir algo es necesario planear, programar y trabajar con un cierto orden. En todos los ámbitos. Ya fuera de los festejos, el aprendizaje para este inicio de mandato debería ser el de arrancar con entusiasmo e ilusión, pero también el de no perder de vista que los éxitos –o fracasos– son fruto del trabajo de equipo, no de individualidades. Solo así los beneficiados de las buenas decisiones serán un grupo amplio.