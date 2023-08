Llegó la hora de Asturias, ¡paparruchas!

En estos días en que Avilés aprovecha la estación estival para adecentar y renovar sus calles, plazas y jardines me gustaría llamar la atención sobre una triste y lamentable situación que está teniendo lugar en una de las vías más céntricas y concurridas de la Villa del Adelantado.

El otro día, aprovechando mi estancia vacacional en la ciudad, decidí darme una vuelta por el centro para ponerme un poco al día de las novedades y de paso corroborar que las numerosas y cuantiosas obras y reformas que se venían desarrollando por todo el casco urbano iban más allá de la mera propaganda electoral.

Pues bien, mis pasos me llevaron inevitablemente a la plaza de Pedro Menéndez, donde pude contemplar una remodelación majestuosa, un espacio totalmente renovado y peatonalizado lleno de vida, donde multitud de niños disfrutaban con gran bullicio del nuevo parque infantil, mientras sus padres les observaban desde una de las múltiples terrazas que pueblan la plaza.

Me acerqué a la esquina del antiguo Café Colón con la calle La Muralla y fue entonces cuando me percaté que allí faltaba algo: el kiosco de la ONCE en el que desde hacía más de veinte años presta sus servicios uno de los vendedores más populares y queridos de la ciudad había desaparecido. Alcé la mirada y bajo los ruinosos soportales de la antigua cafetería pude ver la infatigable estampa del famoso vendedor, apoyado contra la pared, con las tiras de cupones en ristre y desarrollando como buenamente podía su actividad laboral.

Me aproximé para interesarme por su nueva situación y me contó que al empezar las obras le habían retirado el punto de venta y que le habían reubicado temporalmente en otra calle de la ciudad, donde la afluencia de clientes había decrecido considerablemente y por tanto las ventas habían mermado de manera significativa. En principio, se trataba de una situación temporal y todo volvería a la normalidad en cuanto se acabasen las obras.

Pues bien, hace ya varias semanas que la nueva plaza fue inaugurada y el puesto de venta sigue sin estar en su sitio. Tras cinco meses trabajando en un lugar que no le corresponde y sufriendo todo tipo de adversidades, inconvenientes y litigios con la Administración, el vendedor se ha visto obligado a desarrollar su actividad laboral en plena calle, a la intemperie, en unas condiciones verdaderamente lamentables y esperando a que las autoridades procedan de una vez por todas a instalar el puesto de venta que le corresponde.

Es realmente cansino ver cómo, durante el período electoral, a nuestros políticos se les llena la boca de promesas y apelan a nuestra confianza esgrimiendo discursos basados en el bienestar social y la defensa de los trabajadores... Después, una vez salvados los muebles, miran hacia otro lado y si te he visto no me acuerdo... Siempre la misma historia.

Por eso, hago desde aquí un llamamiento a las autoridades competentes para que tomen medidas en este asunto y agilicen cuanto antes todos los trámites necesarios para que este trabajador pueda desempeñar su labor en las dignas condiciones que toda persona se merece y que por derecho le corresponden.