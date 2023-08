El verdadero sentido de sentirse bien

En el mundo animal, los seres vivientes son felices mientras tengan salud y suficiente comida. Los seres humanos, piensa uno, también deberían serlo, pero en el mundo moderno no lo son. Al menos, en la gran mayoría de los casos. Con esta reflexión en "La conquista de la felicidad", Bertrand Russell no solo estaba haciendo una crítica a la sociedad de su tiempo, sino que estaba incidiendo precisamente en la idea de que, como dicen los psicólogos, necesitamos encontrar nuevas formas de vivir una vida en el buen sentido. No es algo sencillo, y es el fin último de la vida cotidiana, además de la preocupación de la filosofía sintética, la psicología clínica y la teoría política.

Las sociedades modernas se han convertido en máquinas de producir brotes de ansiedad. En buena parte, como dicen Kelly G. Wilson y Carmen Luciano Soriano, porque "sentirse bien" se ha convertido en una guía genérica de salud mental. Tanto es así que los seres humanos del siglo XXI fácilmente entendemos que sentirse mal es algo anormal. O, dicho de otra forma, la gran mayoría de la población entiende que "sentirse mal" es incompatible con "creerse mentalmente sano". Y en ese contexto miedo y ansiedad se han convertido en compañeros habituales de la vida cotidiana. La divulgadora científica Beatriz Sevilla tiene una de las definiciones de un brote de ansiedad más incisivas que se han hecho: dice que es "como si me estuviera persiguiendo un tigre, pero sin tigre". Intuitivamente, es una buena forma de conceptualizarlo. Sobre todo, porque durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva el tigre sí estaba ahí. El problema es que, de vez en cuando, sencillamente no estaba. Dicho de otra forma, a veces los mecanismos emocionales dejan de ser adaptativos, fallan y nos atrapa un sentimiento de amenaza inminente (real o percibida) ante la incertidumbre para afrontar el presente. Normalmente la incertidumbre está asociada a cosas negativas. Obviamente, depende el contexto esto puede ser cierto, pero nos negamos a pensar que por defecto la incertidumbre es mala. En la vida itinerante, la vida de viaje, uno aprende muchas cosas, quizás una de las que más valora es vivir en la incertidumbre y disfrutarla. En Karakol, un pequeño pueblo a orillas del lago Issyk Kul, en Kirguistán, a tan solo 150 kilómetros de la frontera con China, arrancan decenas de mochileros y amantes de la aventura en general. La ciudad fue fundada por los rusos en el año 1869 y hasta la independencia de Kirguistán se llamó Przhevalsky, en honor al famoso explorador, que falleció allí mientras preparaba una nueva expedición por Asia. Durante la segunda mitad del siglo XIX China vivió una revuelta que enfrentó a la etnia Hui, de religión musulmana, y la Dinastía Qing, que representaba los intereses de la predominante etnia Han. Los Hui fueron masacrados brutalmente, aunque miles de ellos huyeron cruzando los montes Tian Shan y se establecieron en Karakol y sus alrededores, donde empezaron a ser conocidos como Dungan y convivieron con el resto de grupos étnicos (kirguisos, rusos, kazajos, uigures...), creando una sociedad muy cosmopolita. De aquella incierta experiencia de los inicios de Karakol, al exitoso presente turístico que vive la ciudad han tenido que pasar décadas de cambios. Pero queda siempre una enseñanza. La incertidumbre nos mantiene atentos, nos mantiene activos y nos hace más creativos, pues todo el tiempo estamos pensando en cómo resolver los imprevistos que se nos presentan y cómo hacer para seguir adelante. Un verano como este, en el que ni las expectativas más optimistas predecían, dará paso a una temporada baja en la que, a pesar de que la demanda parece tender a mantenerse, conviene comenzar a entrenar los hábitos de los vecinos de Karakol: ser capaces de hallar el resquicio para sentirse bien, mentalmente fuerte y afrontar soluciones ingeniosas frente a una posible recesión económica.