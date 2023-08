Crimen y castigo, pero poquito

Hay noticias que se instalan en la cabeza y son como esos parientes que vienen para dos días y se quedan una semana. Al principio lo aceptas, pero luego estas hasta las narices, que es como estoy ahora con el famoso crimen de Tailandia cuya noticia amenaza con quedarse hasta no sabemos cuándo.

Llevo demasiado tiempo dándole vueltas a una idea que me parecía brillante. Definir la realidad como un striptease interminable donde la desnudez nunca acaba por mostrarse del todo. Siempre deja zonas ocultas que quedan al resguardo de las miradas y de esos escritores mediocres que pretenden aprovecharse y sacar de ellas el argumento para una novela de éxito. Algo que nunca consiguen porque no tienen la imaginación suficiente como para escribir la historia de dos homosexuales que van a una isla paradisiaca para disfrutar de su idilio, y de la luna llena de agosto, y resulta que uno asesina al otro para librarse de la tiranía a la que se veía sometido. Fue lo que dijo el asesino confeso que, al parecer, sabe lo que hizo, pero no sabe por qué cortó a su novio en trocitos.

Podía haber sido una bonita historia de ficción para leer este tórrido verano, a la sombra de un ciruelo, si no fuera que la historia es real y la realidad, a veces, disfruta desconcertándonos. Se divierte sacando a la luz nuestras atrocidades, pero ahí se queda. Compone la trama y el nudo y deja el desenlace a nuestro criterio. Nos mete en un lio y perdemos los papeles.

La realidad social, lo que se conoce como opinión pública, acogió el crimen de Tailandia con el cinismo y la desfachatez de disculpar al asesino y olvidarse del asesinado. No sabemos qué pasaría si el asesino hubiera sido gordo, bajo y calvo, pero lo cierto es que, en este caso, se asumió la belleza, el amor y la felicidad y, al mismo tiempo, se castigó el vicio. Se aceptó la venganza y se compartió el motivo.

A ver: un médico maricón, y además colombiano, trata de someter a un chico joven y guapo, hijo y nieto de actores famosos. El chico consiente en tener relaciones por el agujero de servicio, pero no está dispuesto a que esa costumbre acabe en vicio y compra un cuchillo de carnicero. Toma precauciones porque una cosa es la libertad y otra el libertinaje. Ser homosexual en la intimidad tiene un pase, pero ser maricón de playa es intolerable.

Muchos medios y buena parte de la opinión pública, compraron esa versión porque viene bien para combatir el aburrimiento y el insoportable calor de agosto. Retorcer la realidad de un crimen morboso da para un culebrón del que ya se ha escrito el primer capítulo. Ahora estamos en el segundo: las condiciones de la cárcel, los detalles desconocidos y la pena de algunas televisiones y periódicos que se muestran afligidos porque "al joven", así lo llaman, le han rapado la melena y lo han dejado como a los demás presos. Pobre asesino. La esperanza es que Rama X, el extravagante y controvertido Rey de Tailandia, indulte al reo confeso, conmutando la pena de muerte por cadena perpetua y permitiendo que la cumpla en España. Aquí viviría mejor y saldría en cosa de nada. Un final feliz por el que aboga mucha gente que se tiene por gente de bien.