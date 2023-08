Lo legal y lo justo

Aunque los términos con que se titula el presente artículo puedan parecer equivalentes a la inmensa mayoría de los ciudadanos, en realidad distan mucho de serlo, pues ley y justicia no son en modo alguno la misma cosa y, por ello, una decisión tomada, incluso por los tribunales más emblemático de la nación, puede ser todo lo legal que se quiera y obligar al pueblo a su cumplimiento, pero curiosamente, también puede ser absolutamente injusta.

Esta profunda contradicción, que muchos ciudadanos e incluso muchos (o casi todos) los políticos, pueden considerar arbitraria y fuera de lugar, no lo es en absoluto, sobre todo si tenemos en cuenta la diversidad existente entre el Derecho Natural y el Derecho Positivo.

El Derecho Natural, obedece a un principio anterior a toda legislación positiva. Es la esencia profunda de la justicia y no ha sido dictado por ninguna autoridad, sino que es inherente a la propia naturaleza humana, porque en el fondo de nuestra conciencia y digan lo que digan reglamentos, directivas, sentencia, leyes, disposiciones administrativas etc. etc., todos tenemos clara conciencia de lo que es justo y de lo que no lo es.

La definición del Derecho Positivo que los manuales jurídicos establecen y que yo, respetuosamente, tomo de la autoridad académica de don Torcuato Fernández-Miranda, que fue, como es sabido, eminente catedrático de Derecho Político es la siguiente: "El Derecho es un sistema de normas jurídicas imperativas, que de un modo inexorable, regulan la conducta humana de alteridad, mediante la definición de situaciones sociales". Y efectivamente es una definición clara y concisa, pero como podrá advertir el avisado lector, no alude para nada a la Justicia.

En cambio todos los tratadistas de Derecho Natural, catedráticos, moralistas, juristas, investigadores, ya sean teólogos o laicos, establecen claramente que para que una ley dictada por un Parlamento, la Administración Pública o cualquier otro organismo con capacidad legislativa obligue en conciencia, debe de cumplir con las siguientes condiciones: "La ley debe de ser posible, honesta, útil, justa, permanente y promulgada".

Y estas seis exigencias, son la esencia del sentido común, que en definitiva, no es otra cosa que la transcripción a la práctica del Derecho Natural. Así pues queda lo suficientemente claro que en el ánimo del legislador coherente y respetuoso con su propia conciencia, no caben sutilezas que impliquen contradicciones con los derechos inherentes y anteriores a toda ley positiva, y que por encima de toda otra consideración política, social y/o económica, debe de primar el sentido innato de la justicia y de la moral, o como es moda decir ahora de la ética y que de no ser así, se está cometiendo una actitud lejana a la esencia pura del derecho.

Quiero terminar poniendo un ejemplo y citando a un jurista insigne que fue Cesare Beccaria, quien abundando en los principios del Derecho Natural, era plenamente contrario a la pena de muerte, por considerar que la vida estaba por encima de cualquier otra consideración o pretendida conveniencia, siendo fundamental que el castigo no tomara proporciones divinas, sino humanas, porque la vida era el más preciado don de que gozaba un hombre y le había sido concedida por Dios.

Decía así el eminente jurista italiano: "Si yo consiguiera demostrar que la pena de muerte no es ni útil ni necesaria, habría vencido la Causa de la Humanidad".

Creo que estas sabias palabras son suficientes para distinguir lo legal de lo justo.