Sentido común y derecho natural

Escribía en mi intervención mensual en este diario el pasado mes de julio, sobre la transgresión consciente del derecho natural por parte –en aquel caso– de Pedro Sánchez y equipo, y las pocas consecuencias y perniciosas derivaciones sociales que traía vulnerarlo tan flagrante e impunemente como se venía haciendo. Cuando esto se pueda leer, seguramente ya será agosto (ya que esto lo escribo a mediados de julio, fuera de Asturias); y ya se habrán celebrado las elecciones generales. El resultado –obviamente– tuvo que ser: o bien ese señor habría ganado las elecciones o, por el contrario, las hubiera perdido. En cualquiera de los dos casos, comentaré lo siguiente.

El comentario a modo de reflexión que hoy comparto con usted, sirve en este caso, para el ganador, pero también para el perdedor, que en ambos casos, todos ellos, si fueran o gastaran un pelín de humildad, convendrían y estarían de acuerdo, que lo que a continuación comento no deja de tener su lógica.

Vamos allá. Preguntémonos en primer lugar ¿qué es el sentido común? Había leído en una ocasión esta definición que –entre otras muchas– me gusta y por eso la comparto con ustedes a continuación: "Capacidad para juzgar razonablemente las situaciones de la vida cotidiana y decidir con acierto".

Pues bien; si al sentido común no hacemos otra cosa que llevarlo a la práctica, surge casi por ciencia infusa, por generación espontánea, como decía el pasado mes, un conjunto de derechos fundamentados o determinados en la naturaleza humana, que forman parte de una doctrina ética y jurídica que bien podríamos dar en llamar "derecho natural". Dijo el jurista neerlandés Hugo Grocio, cristiano devoto él donde los hubiere (practicante del arminianismo), a propósito del derecho natural: "El derecho natural es tan inmutable, que no puede ser cambiado por Dios mismo, es más, existiría aunque Dios no existiese". Sinceramente; creo que a estas alturas de la vida, hasta merecería la pena un primario y sesudo estudio antropológico el tema en cuestión, al mejor estilo del eminente naturalista y antropólogo que fue Blumenbach, tenidos en cuenta en el tal estudio que se realizara –por supuesto– tanto sentido común, como derecho natural.

En este punto, una preguntina. ¿Son los políticos españoles –en primer lugar– gentes que apliquen a sus tareas de gobernantes el sentido común? Ante una respuesta negativa, comprenderán que después de la definición –del mismo– más arriba comentada, poco o nada que añadir tendremos, ya que si negamos la mayor, por mucho que nos esforcemos en dictar leyes, cobrar justos impuestos, hacer un uso adecuado del gasto, favorecer la economía …, si no lo hacemos de un modo razonado y razonable, el sentido común brillará por su ausencia, y entonces tarde o temprano, un día, llegará el crack, el colapso. En esta situación, desde luego, es muy difícil que se creen las posaderas oportunas donde pudiera basarse o descansar el derecho natural, lógicamente.

Pero si por el contrario la respuesta fuera afirmativa (a día de hoy, desde luego, no parece) estaríamos en la línea más que correcta. Y aún así, con la aplicación del sentido común base de creación del derecho natural y como humanos que somos sujetos a veleidades propias, quizás, de la política y otras circunstancias que no se pueden negar y que ahora no vienen al caso, es cuando en realidad podríamos empezar a poner en práctica, aquello que desde el sentido común, un día hubiéramos diseñado. Repito; con los avatares, equivocaciones, rectificaciones que la aplicación del sentido común a las cosas, aún, pudiera tener.

Sinceramente; derechas, izquierdas, me da igual. Sería éste un ejercicio –que por obvio tenemos ignorado– que merecería la pena, al menos intentar aplicar en labores políticas, olvidando por completo intereses personales y partidistas, que como llevamos comprobando hace muchos años, no han hecho otra cosa que complicar la gobernabilidad de España.

Todo esto, a muchos, pudiera sonarle a lírica, no siendo éstos que corren por otra parte, malos tiempos para la lírica ¡ni mucho menos! pero sí que lo son de verdadero cambio, de cambio radical, incluso de un cambio reaccionario, si cabe. A propósito; atendiendo a la definición que la RAE hace de reaccionario: "Que tiende a oponerse a cualquier innovación", si a la propia innovación no se la dotara de sentido común, tarde o temprano tendría igualmente sus negativas consecuencias. De ahí el cambio reaccionario propuesto.

Ya lo dice de cuando en vez mi amigo Graciano García: "Al mundo le faltan versos". Pues de la misma manera, me gustaría que no sonara a lírica –en esta ocasión– lo anteriormente comentado, aplicando entonces a la gestión de gobierno, sentido común y derecho natural a modo de "prueba-error", y si no funcionara, entonces, deséchese.

Si no se cumple, primeramente, con el derecho natural, es banal todo lo que se emprenda. Sólo tenemos que echar una visual a nuestros respectivos entornos. Aquí lo dejo.

Santina de Covadonga, danos fuerza para reaccionar definitivamente ante tanta desvergüenza y tanto despropósito, y que en esta nueva singladura que recién emprendemos, seamos capaces de hacer de nuestra nación, de España, una referencia a seguir en el mundo.

No sé; es lo que se me ocurre y he compartido con ustedes.