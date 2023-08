Aún estamos en agosto con todo su fulgor y los deseos de hallar las olas perfectas aumentan exponencialmente. Las crestas se salpican de colores, de tablas, camisetas y neoprenos en busca de sueños de olas huecas que logren elevaciones veloces o de tuberas para deslizarse acariciando sus paredes…

Sin embargo, como casi todo en esta vida, el surf no solo es pasión, precisa de voluntad, esfuerzo y de un aprendizaje previo para evitar peligros y frustraciones. Y ahí están ellas para ello: las escuelas de surf.

Conocer las tablas, los tipos de olas, practicar unas u otras formas de surfear, los efectos de los distintos vientos y su ausencia en las madrugadas o al atardecer son conocimientos que se alcanzan en esas escuelas, además de facilitar, obviamente, las prácticas y entrenamientos precisos para lograr gradualmente nuestra relación con las olas, en función de nuestra condición física y edad, entrenamiento, formación y también trabajo.

Las escuelas de surf son igualmente una actividad económica con trascendencia en Salinas, en el municipio, en la comarca y en toda Asturias, en estos tiempos en los que, según la opinión de algunas personas expertas, debe emplearse originalidad e imaginación en las actividades empresariales. Asimismo son un ejemplo de crecimiento económico sostenible.

No perdamos la esperanza –en cierto modo me lo digo a mí misma, tengamos los años que tengamos– de adiestrarnos al nivel que seamos capaces para experimentar, aunque levemente, ese fluir entre olas, porque es saludable alcanzar ese sueño de agua, de salitre y espuma y no importa que no lleguemos a campeonas o campeones, porque lo que no debemos es olvidar nuestro origen y condición anfibia que nos reconcilia como especie y como seres con la naturaleza.

Observar las aves migratorias, reflexionar sobre nuestra breve plenitud a golpe de mar, instruirnos sobre nosotros mismos a través de las mareas, meditar en la arena de la playa, aprender a respirar y a sonreír internamente y bailar, por qué no, al ritmo que nos marca nuestro mar Cantábrico, imaginar las puertas del horizonte, fortalecernos en la vida incluso cuando se intuya la tormenta, percibir la energía renovada tras una voltereta marina, sentir la libertad como un juego mientras el agua anuda los cabellos, bordear los caminos de la naturaleza surfeando la vida, sentir la fragancia de las nubes húmedas cuando se acercan o del sol enorme cuando se oculta y abrazarnos despreocupadamente cuando nos alcanza el mar es alcanzar el espíritu surfista.

Así que: ¡Salud y buenas olas!