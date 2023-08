Hay dos clases de personas: las buenas y las menos buenas, las que están en paz por dentro y aquellas que permanecen en guerra continua con ellas mismas. Las primeras se dedican a hacer el bien, son felices, aman sin esperar nada a cambio, viven en el cielo, no sufren con el bienestar ajeno, conocen la armonía interior, el contacto con las estrellas, la magia de lo insuperable, la victoria de la inocencia, la infancia espiritual, están en contra de las guerras, toda suerte de violencia, son amigos de la Naturaleza , son víctimas de la envidia y respetan a su prójimo. Las segundas, una amplia mayoría en un mundo cada vez más inclinado a la catástrofe, la perdición y la ausencia absoluta de valores morales y principios eternos, no conocen la felicidad, adoran el dinero y las riquezas por encima de todas las cosas, niegan las realidades superiores del espíritu, viven como si Dios no existiera, utilizan al prójimo para aprovecharse de él, carecen de prejuicios y límites éticos, piensan que pueden hacer lo que quieren, viven en constante e ininterrumpida zozobra interior, niegan lo que no saben, critican a quien admiran, se vuelven contra quien les ayuda, son enemigos de la vida y todas sus manifestaciones, condenan sin saber, van de un lado para otro buscando lo que desconocen, están vacíos por dentro, son esclavos de la materia y las fuerzas enemigas de la humanidad, hablan sin sentido y por el mero acto de hablar, pierden toda su fuerza por la boca, están desprovistos de unidad, a lo máximo que alcanzan es a una religión exterior hecha a su manera donde caben toda clases de libertades y mejoras, niegan los milagros y los dones de la divina gracia, dicen una cosa, piensan otra y hacen todo lo contrario.

En un planeta dominado por la ambición generalizada, las personas valen por lo que tienen y no por lo que son, donde los mayores de sesenta años son ninguneados sin ningún pudor y ninguna clase de vergüenza, salvo que sean ricos o poderosos y cumplan a rajatabla las leyes vigentes de un sistema totalitario a escala global donde unos pocos dirigen, algunos mandan y el resto obedecen como siervos de la gleba, se desprecia la vida, se vilipendia la niñez y se inculcan métodos cognitivos y conductuales contrarios a la ascensión interior, el progreso espiritual y la comunicación con potencias sobrehumanas, las posibilidades de lograr la paz, la felicidad y lo mejor del alma quedan reducidas al nadir.

Cuanto más se aleja el hombre del cielo y de sus riquezas secretas más cree que no existen; cuanto más cerca se está del infierno más se niega la existencia de Satanás.

Confundir el placer con la felicidad, el triunfo con la ganancia, el poder con la autoridad, la información con el conocimiento y este con la sabiduría es propio de quienes identifican el dedo que señala la luna con la luna y cuando pasan por un bosque solo ven leña para el fuego.

En el final del final de los tiempos, negar el alma está de moda, es lo más fácil y llevadero, pocos se enteran de lo que ocurre, todos se consideran sabios, reina la excesiva información para que no se tenga acceso a la realidad, la sabiduría, que requiere tiempo, silencio y soledad, brilla por su ausencia, la vulgaridad es la moneda corriente de cambio, la gente vive sumida en un estrés ininterrumpido, domina la prisa, la impaciencia y las pocas ganas de trabajar; las verdades duelen, pocos se atreven a expresar libremente sus creencias por temor a ser devorados por las masas, lo cual se traduce de manera palpable y evidente en una ausencia completa de comunicación y de entendimiento, por falta, entre otras razones, de cultura, respeto y educación. La mediocridad más terrible se instala en todas las capas de la sociedad y en las expresiones artísticas, pasando por obras de arte, la literatura y el cine auténticas bazofias impresentables.

Vivir sin amor es como enterrar el alma en un destierro siniestro e imperdonable. Si no amamos de verdad estamos perdidos. El amor es muy sencillo de entender: consiste en sufrir por quien se ama y gozar cuando le van las cosas bien. Quien esto no conoce, no sabe lo que es amor, la medicina mágica que cura todos los males del mundo. Por eso el universo sufre, el hombre se extingue y el mundo se ha transmutado en un infierno con apariencia de progreso y felicidad. La vida no es solo comer, beber y morir; es más, mucho más de lo que se ve y perciben los sentidos. ¿De qué sirven todas las riquezas de la tierra si no estamos bien a solas, no encontramos el sentido de la existencia e ignoramos el órgano de la eternidad? Muchos se relacionan como si llevaran el mundo por delante, pero cuando están a solas experimentan la caída en vertical de un nihilismo y sinsentido insoportables. O volvemos a ser más humanos y más serenos o la ausencia de humanidad nos irá matando lentamente, como hacemos con los ancianos carentes de recursos, resignados a estar sin familia por cometer solo el delito de envejecer ya los niños que antes de nacer les quitan la posibilidad de una esperanza sagrada.

Un ciego espiritual solo ve lo que quiere ver negándose a ver lo que salva y redime al hombre de este tierra, un purgatorio donde podemos purificar nuestros pecados, y superar nuestras limitaciones.

La historia demuestra que el excesivo avance científico y tecnológico en detrimento del avance interior lleva inexorablemente a la ruina, la miseria y la degeneración. No hace falta ser un profeta para saber cómo va a terminar todo sin amor, fe, oración y buenas obras. Creo en el hombre, pero no en aquello en lo que se ha convertido y sí, al cien por cien, en lo que todavía se puede convertir si da un giro copernicano a su devenir. Las máquinas y las nuevas tecnologías no pueden ayudarnos por dentro; solo los necios se creen sabios.

Gracias a los buenos los menos buenos pueden seguir cometiendo sus fechorías sin alterar definitivamente el equilibrio del mundo. El que ama y sufre por amor es un ángel de carne y hueso, un regalo del cielo, un ser superior.