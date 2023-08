Poco aporta tanta vida a una ciudad como sus fiestas. De repente sus calles se llenan de alegría, sus plazas de música. Son momentos de reencuentros, de olvidar sustos y compartir esperanzas: sin la prisa habitual podemos disfrutar –unos y otros– de la oportunidad de sonreír. Se quejaba el filósofo García Morente de que el gran pecado de la sociedad era la perenne prisa: siempre de aquí para allá sin ni siquiera saber qué buscamos realmente. Nos cansamos de sueños rotos, de metas que no acabamos de alcanzar... siempre nos queda algo en el tintero.

Se hace necesario, pues, un alto: reflexionar sobre nosotros mismos y, en ambiente distendido, disfrutar del mejor regalo que hemos recibido que no es otro que el de la vida misma. ¿Y listo? No, aun nos quedaría un paso más: y todo esto ¿para qué?

Aparece ante nosotros una figura, quizá conocida por su nombre pero desconocida por su mensaje. Una de las personas que mejor han entendido los secretos del corazón: no es otro que nuestro patrono San Agustín. Su especial peregrinaje nos puede ayudar más de lo que pensamos.

Vivió su juventud entre fiesta y fiesta, no se ahorró los placeres "mundanos" que supo disfrutar a base de bien... Pero ¿encontró la felicidad? No, simplemente se divertía, pero algo dentro de él quería algo más. Supo descubrir el camino al corazón: allí se encontró consigo mismo y con la Verdad... Pero, ¿qué es eso? Desde la Filosofía supo descubrir que la verdad no era algo, sino Alguien, Dios mismo. Desde este planteamiento comprende la vida como una sola pasión: "ama y haz lo que quieras...". Solo seremos auténticos amando con pasión, buscando una meta que nos haga felices más que satisfechos, arando el camino para sembrar lo mejor de nosotros mismos, aquello que más nos asemeja a Dios, que no es otra cosa que el amor.

La vida no se gana en el dinero o en placer, no es creerte mejor que otros o una mera suma de experiencias realizadas: la vida son las personas que te rodean, lo que en ellas siembras y cultivas, todo lo bueno que sabes depositar en el corazón de los demás. En latín se expresa bellamente: "Cor ad cor loquitur", hablar de corazón a corazón, el lugar donde descubres lo que realmente eres, lo que puedes –desde la Verdad– aportar a otros para sumar. Desde ahí te relacionas con los demás, no imponiendo ideas, no utilizando las personas, no creyéndote mejor que nadie, sólo descubriendo que no hay nada mejor en la vida que tener a quien querer y tener quien te quiera. Odiar, criticar, insultar o menospreciar es lo más antihumano que pueda existir.

San Agustín. ¡Nada menos que llegar al corazón! Y desde ahí apasionarte por la Vida, llenar cada persona de amor, disfrutar con el perdón, creer en la esperanza, fortalecerte frente a la indiferencia que nos rodea. ¡Ser auténticamente libre en la verdad! ¡Construir una ciudad acogedora, solidaria! Así lo expresaba siglos más tarde otro experimentado del corazón: "quien anda en amor, ni cansa ni se cansa". Pues eso le pedimos al buen Obispo de Hipona en el día de su fiesta: ¡Que nunca nos acostumbremos a amar! ¡Que nunca nos cansemos de amar!