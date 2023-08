Nunca es tarde para el amor

El "Martirologio romano", es un libro litúrgico que se puede leer después de la oración o reunida la comunidad; recoge la vida de los santos que se celebran en el día. El 28 de agosto, informando de la memoria de San Agustín, dice: "Obispo y doctor eximio de la Iglesia, que convertido a la fe católica después de una adolescencia inquieta por los principios doctrinales y las costumbres fue bautizado en Milán por San Ambrosio y, vuelto a su patria, llevó con algunos amigos una vida ascética y entregada al estudio de las Sagradas Escrituras. Elegido después obispo de Hipona (en la actual Argelia) durante treinta y cuatro años fue pastor de su grey, a la que instruyó con sermones y numerosos escritos, con los cuales también combatió valientemente los errores de su tiempo y expuso con sabiduría la recta fe".

Un precioso resumen biográfico de una persona que en su vida tenía un sueño, un deseo: la búsqueda de la verdad. Acabó encontrándola en la persona de Jesús, el Hijo de Dios y de la Virgen María. Y desde entonces no tuvo otra pretensión que procurar ser fiel en su seguimiento. En su serie de libros "Confesiones", donde narra su vida y el itinerario de su conversión, afirma: "Tarde te amé, hermosura tan antigua, y tan nueva, tarde te amé. Y he aquí que Tú estabas dentro de mí, y yo fuera, y fuera te buscaba yo, y me arrojaba sobre esas hermosuras que Tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me mantenían lejos de Ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no existirían. Llamaste y gritaste, y rompiste mi sordera" ("Confesiones", libro X, 27).

Estas preciosas palabras que solo un gigante como San Agustín es capaz de redactar por escrito, en realidad es la vida de todo cristiano: una cuestión de amor. El tema que –según pienso– deberíamos plantearnos es si buscamos realmente el amor, a quién amamos y cómo amamos. Si vivimos de espaldas a Dios, o nos dejamos abrazar por su amor de Padre.

En su libro "La ciudad de Dios", San Agustín escribe: "Dos amores han dado origen a dos ciudades: el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la terrena; y el amor de Dios hasta el desprecio de sí, la celestial". ("La ciudad de Dios", 14, 28).

Vivimos en el mundo que Dios puso en nuestras manos para que lo hiciéramos fructificar. Invito a que nos preguntemos qué nos mueve como ciudadanos del mundo: estar atados y esclavizados de sus vanidades u obrar con unos principios y valores que defiendan y respeten, sobre todo, la dignidad del ser humano y el orden de la creación.

Debemos tener en cuenta que esta sentencia del patrón popular de nuestra villa de Avilés nos recuerda que estamos llamados a identificarnos con Dios en Cristo y ser habitantes de la ciudad celestial. Y que nuestro fin último es alcanzar el cielo que Dios nos tiene prometido y que hay ejemplos de hombres y mujeres como San Agustín que nos muestran que es posible.

La parroquia avilesa que tiene como titular a San Agustín ha de ser lugar de encuentro con Dios y con la gran familia de sus hijos que somos los cristianos de estos barrios. Con nuestros deseos y obras lograremos el crecimiento de la ciudad de Dios, también en este mundo. Esta es nuestra tarea como Unidad Pastoral junto con La Magdalena y Cristo Rey de Versalles: hacer presente a Cristo en medio de nuestros barrios, crear familia y comunión, formar a jóvenes, impartir la gracia de Dios por medio de los sacramentos, vivir la caridad, especialmente con las personas más vulnerables o en riesgo de exclusión, dar esperanza. Que todos nuestros conciudadanos puedan descubrir con nuestras acciones y obras que verdaderamente Dios es amor. Y así, aunque sea tarde, todos nos demos cuenta de que estamos a tiempo de poder amar.