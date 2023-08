¿Pompas reventadas?

Es más o menos sabido que cuando se decidió la construcción de la estatua que Avilés dedica al marino Pedro Menéndez se hizo con dineros obtenidos por suscripción popular y echando mano, como siempre, de la colonia americana; se convocó un concurso al que se presentaron tres proyectos de los escultores Manuel Garcí González, Víctor Hevia Granda y dos artistas en colaboración, Antonio Rodríguez Hernández –conocido como Julio Antonio– y Sebastián Miranda Pérez-Herce. Se escogió el del primero, que ya tenía algunas obras en Avilés, inauguradas en 1902 y 1903 respectivamente: el busto del maestro Juan de la Cruz Alonso, al que nuestros munícipes dieron mutis hace años, y la lápida conmemorativa al filósofo Estanislao Sánchez Calvo, que aún existe.

Pero aunque en dos años los bronces del monumento ya estaban fundidos y en Avilés, las cosas no rodaron según lo deseado. La primera piedra del monumento se colocó, con mucha pompa, en la glorieta norte del parque del Muelle la mañana del domingo 17 de junio de 1917; se esperaba terminarlo en breve, como así fue, y descubrirlo en agosto coincidiendo con las fiestas de San Agustín, pero la situación social (la prevista huelga general revolucionaria, que ocurrió aunque no cómo y cuando se había proyectado) lo desaconsejó.

Finalmente, en la mañana del viernes 23 de agosto de 1918 la obra fue inaugurada, todavía más pomposamente, por Su Alteza Real la Serenísima Señora Infanta de España Doña María Isabel Francisca de Asís Cristina Francisca de Paula Dominga de Borbón y Borbón, condesa viuda de Girgenti, vulgo "La Chata", hija primogénita de Su Majestad doña Isabel II y de Su Alteza Real don Francisco de Asís.

Asistieron múltiples personalidades militares, civiles y religiosas, incluyendo los obispos de Oviedo y de Plasencia (que bendijeron el monumento), oficialidad y marinería del crucero "Río de la Plata", que había venido ex profeso (aunque a causa de la niebla no pudo entrar en puerto a tiempo para recibir el tren de la real persona), oficiales y soldados del Regimiento de Infantería del Príncipe (ésos si formaron en la estación), los Exploradores avilesinos y el propio escultor. Al frente de la representación local, el alcalde José Antonio Guardado.

Los actos incluían, entre otros, viaje a San Juan de Nieva, función religiosa en la iglesia de Santo Tomás (que motivó una extensa carta al diario local, firmada por varios presbíteros, quejándose de que no se hubiese elegido para ello la parroquial de la villa), banquete oficial, visitas varias, espectáculo en el nuevo Teatro-Circo Somines –se representó "Pimpinela", obra de los Quintero, por la Xirgú–, juegos florales en el Iris y, naturalmente, la inauguración del monumento.

En el parque del Muelle todo se había preparado con esmero. Frente a la cubierta estatua y sobre elegante alfombra, un sillón elevado y con dosel para la Infanta, más sillones también sobre alfombras para su dama de honor y otras personalidades, dos elegantes mesitas donde firmar el acta. Total, ¡un primor! Empezada la ceremonia, los fotógrafos toman instantáneas... Y al fin llega el esperado y emocionante momento de descubrir a Don Pedro.

Imágenes del acto se publicaron en revistas nacionales, y precisamente una de esas fotografías me tuvo perpleja desde que la vi; no la comprendía, era absolutamente insólita: en el centro de la imagen la Infanta, con traje de gala y nívea mantilla, está concentradísima mirando hacia arriba y tensando dos largas cintas; es obvio que va a descubrir la estatua, solemne momento en que lo esperable sería que todos los concurrentes fijasen la vista en su misma dirección, pero sorprendentemente no es así, salvo dos caballeros, un civil y un militar, que permanecen dignamente en la posición lógica, el resto de los presentes actúa de una forma anormal, se aprecia agitación e incluso falta de respeto. ¿Cuándo se vio dar la espalda a la realeza? Ahí necesariamente pasaba algo raro.

¡Y ya lo creo que pasaba! Una embarazosa circunstancia que explicó –y fue el único periodista que lo hizo– el gijonés Alfredo García García, "Adeflor", entonces redactor-jefe de "El Comercio": "En el solemne instante de tirar doña Isabel de unas albas cintas para descubrir la estatua, la broncínea efigie continuó embozada en una bandera española. Las cintas se rompieron, y hubo de subir a recia escalera apoyada en las sufridas espaldas del Adelantado, un garrido mozo que le obligó a Don Pedro a presentarse ante el público que le esperaba. Es algo muy lamentable que habiéndose inventado la pólvora, el vapor y las múltiples aplicaciones de la electricidad, aún no haya salido un personaje de Pío Baroja que diera con un aparato preciso y garantizado para descubrir estatuas. Se impone un concurso a este fin, ofreciendo 500 pesetas y una cinta natural al que logre que se desemboce una estatua con entera formalidad" (1).

¡Menudo apuro! Pero el bochornoso incidente que el pícaro Adeflor contó al día siguiente en la primera página de su periódico –donde tampoco olvidó al comandante general del apostadero del Ferrol, que en pie y leyendo su discurso vio que había olvidado en una de las mesas la segunda cuartilla del texto– aclara al completo la foto que los no menos pícaros de "Nuevo Mundo" publicaron... ¡como si no hubiese otras para escoger!

De la imagen nada se dijo, pero de lo escrito en "El Comercio" sí. El diario local avilesino, al comentar la actuación de los periodistas, ─a los que agradeció sus amables crónicas, dijo al respecto que el informante había "confundido lastimosamente el humorismo con la chocarrería, incurriendo además en inexactitudes y en faltas de respeto a personas y cosas que lo han merecido a todos los demás, sabedores de que lo serio seriamente debe ser tratado y que si hay algo que contradecir debe señalarse en convenientes modos y no en estilo grotesco, máxime tratándose de las cosas de un pueblo donde al aludido informador nunca le ha faltado aquella hospitalaria acogida que por su parte impone ese sencillo deber que se llama reciprocidad en el trato".

(1) El último párrafo de la cita alude a los Juegos Florales pro Covadonga incluidos dentro del programa de festejos y realizado en el Pabellón Iris.