Ronda, beneficios al Sur

"Yo tengo un sueño" gritaba Martin Luther King en su discurso de la marcha sobre Washington el 28 de agosto de 1963 y hoy los avilesinos también gritamos "Yo tengo un sueño", y ese sueño no es otro que poder unir la ría a la villa de Avilés o integrar la ría en la ciudad.

Esto es posible si decimos a los gobernantes que dejen de "rondar" ya y busquen soluciones. Ya está bien. El trazado para dar solución a este proyecto nace mal desde el momento que se le llamó Ronda Norte; no necesariamente tiene que ser Norte ni tampoco Ronda; tal vez si la llamásemos salida inteligente del puerto dejaríamos de dar tantas vueltas.

Un respeto. En Avilés no nos merecemos que se nos trate de semejante manera, con este desprecio a nuestras infraestructuras; no sigan por ese camino, nos están engañando con la mal llamada Ronda Norte. Y van veinte años que la historia se repite; la historia interminable como si alguna mano negra no quisiera que se solucionen los problemas en nuestra comarca.

Avilés tiene que resolver ya, sí o sí, el problema de sacar el tráfico pesado de la zona del puerto, y la comarca de Avilés se merece mucho más respeto que el mostrado hasta ahora por la Dirección General de Carreteras. Una vez más, lanzan un documento que no es posible ni merece la pena evaluarlo; no tiene ni pies ni cabeza, no resuelve el tema de la salida lo más rápida y corta posible de la margen izquierda a la derecha de la ría o a la autopista. Se afanan año tras año en presentar soluciones que no son realizables, como estas últimas donde dan cuatro salidas desde el puerto a Vegarrozadas o la Cruz de Illas y otras dos intermedias a ninguna parte. Suena mal, suena a trampa preparada para ir ganado tiempo. Pero esto sale caro, con esta nueva propuesta llevan destinados a estudios 1.800.000 euros. El tema de este proyecto se reduce a liberar o sacar el tráfico pesado de la ría de Avilés. Es por lo que está pensado, que nadie nos distraiga hablando de otros temas –necesarios también– como el enlace de la autopista al Hospital San Agustín. Necesario sí, pero es otro tema que hay que realizar, que ya tenía que estar resuelto y que no viene al caso.

La solución que se debe adoptar es la que resuelva el problema del tráfico pesado y superpoblado que existe en la zona portuaria, y que además reúna las mejores condiciones para Avilés y su comarca. Tiene que cumplir condiciones como ser económica, que contamine lo menos posible, que una las dos márgenes de la ría y con la autopista en el menor trazado posible.

Esto no es una guerra entre los tres o cuatro municipios afectados, como son Avilés, Castrillón, Corvera y Gozón. No lo podemos ver como un perjuicio para unos u otros. Tampoco debería de ser una guerra entre el PSOE de Avilés y ahora parece que Castrillón contra el resto (Castrillón en un Pleno habían aprobado con el apoyo de todas las fuerzas políticas la solución del soterramiento).

Tenemos que buscar una solución inteligente y consensuada con todos los municipios y todas las fuerzas políticas, o por lo menos con la mayoría sensata. Y esto pasa por cambiar la mentalidad de los proyectistas, cambiar el sentido del proyecto. Si por el Noroeste de Avilés tenemos toda clase de impedimentos, más barreras, más suelos urbanizables, más infraestructuras, es de lógica cambiar el sentido y como decía Rafaela Carrá, para hacerlo bien hay que venir al Sur y que después de años el equipo de arquitectos Balbín, también apuesten por el Sur.

La solución es aprovechar los recursos que tenemos. Si imaginamos soluciones al Sur, vemos que tenemos una avenida de la Industria infrautilizada, con un ancho de viario suficiente; además, la autopista tiene solucionado los enlaces con el PEPA, solo nos quedan por unir estos dos puntos, unos 2.100 metros que hay que resolver a través de un falso túnel. Y por supuesto, la mayor beneficiada de todo esto es Avilés.

Más beneficios que perjuicios. Avilés está en un momento histórico muy importante, no es tiempo de enfrentarse a nadie por un capricho de poder. Existe la ocasión de ver los beneficios, que son más que perjuicios, y a Avilés le pueden llegar unos cuantos si dejamos de cabezonear y ponemos la mira en soluciones más inteligentes, más bonitas, más económicas, más ecológicas, más interesantes y más originales... Y sobre, todo más cómoda para los usuarios de los accesos del puerto y los ciudadanos de a pie de Avilés. El soterramiento liberaría un espacio para ocio mas cómodo en la ría y eliminaremos dos barreras peligrosas.

Para terminar, decimos que la mejor solución y más beneficios para nuestra villa es aprovechar las estructuras que tenemos y no tener que inventarse otras, largas y costosas, que solamente acarrean problemas incluso con los municipios colindantes. Sin embargo con el falso túnel del ferrocarril y el viario, solamente 2.100 metros, obtendríamos la ciudad al mar, una zona de ocio con vistas al mar. El beneficio es tan superior que no cabe posibilidad de discutir otras propuestas.

Nos gustaría recibir aportaciones de la gente de buena voluntad. Por eso, 60 años después nosotros gritamos "I have a Dream".