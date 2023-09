La vuelta a la rutina diaria

Se acabó el verano. Hemos dejado atrás el Día de Asturias, con su mezcla de actos sociales y religiosos y el recuerdo de la confusa historia del primer rey asturiano; hasta hemos tenido el primer partido de la rivalidad anual entre el Real Oviedo y el Sporting. Mañana volverá el olor a libro recién editado y a goma de borrar de colores. Es tiempo de buscar la mejor mochila y los zapatos todoterreno. Vuelve la adorable rutina diaria.

El verano nos ha traído descuartizadores, accidentes en mar y montaña, tormentas, calor, medusas y mucha, mucha gente de visita en nuestras calles y plazas. Algunos dicen que muchos visitantes se alojan en pisos turísticos y eso no es bueno para su negocio, pero el top de la ocurrencia lo ha puesto el hostelero que decidió que los turistas es mejor que beban la sidra vaso a vaso porque no saben beberla como los de aquí; total, que, en lugar de vender la botella a poco más de tres euros, la vende a seis o siete, según los culetes que pueda sacar, a euro por unidad. Luego dirán que los del norte tenemos menos imaginación que los del sur. Pues ya ven que no.

Hasta el pasado año, el turismo era algo que nos orgullecía porque nos permitía poner en valor lo que nos rodea, las playas, ríos y montes, o las ciudades y villas con sus zonas históricas y edificios de interés. No teníamos que hacer nada. Era un llegar y coger, como en un supermercado; el visitante podía elegir playa, montaña, visitar algún monumento prerrománico que esté accesible, para terminar en alguno de los lugares de restauración propios de la región.

El incremento de visitantes ha empezado a ser incómodo, todos van a los mismos sitios, como en las ofertas del supermercado. Convendría pensar en organizarlo de otro modo, no sea que vayamos a morir de éxito. Sería bueno articular nuestra oferta turística, sustituir el modelo Carrefour por un modelo IKEA, donde todo está ordenado y programado, incluso la oferta gastronómica para niños, no olvidemos que, aunque aquí hay pocos, al sur de Pajares hay bastantes más.

Dicen las autoridades civiles que el AVE traerá muchos más visitantes. Toca adaptar la oferta turística para hacerla operativa todo el año. A ver si no se nos cae la visita a la Rula de Avilés con eso de la fusión con la de Gijón.