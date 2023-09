La hora del vermut

Soy de la generación de avilesinos que aprendimos a nadar en el río Raíces –previo bautismo en el Regatín y en el Cantilín, que nos pillaban de paso–, próximo a su desembocadura a la ría, antes de la llegada de Cristalería Española, que lo escojonó.

Época en la que los chavales disponíamos de un gran capital: tiempo, mucho tiempo libre. Todo lo contrario que el saldo dinerario de nuestros bolsillos, que era un drama. Un ejemplo refleja perfectamente la situación: una mañana con demasiada actividad, el cansancio acumulado nos invitaba al regreso a la Villa en tranvía, que pasaba muy cerca del río, justo enfrente del campo de fútbol de Las Arobias. Teníamos un cruce y parada, perfecto. Pero siempre surge algún inconveniente: revisados los ahorros de los expedicionarios, uno del grupo, el contador, sentencia "tenemos el dinero justo... para ir andando".

Son los tiempos difíciles los que te obligan a discurrir y yo daría algo bueno por conocer al descubridor del paseo, sin duda la mejor manera de pasar el tiempo de una forma divertida y encima completamente gratis. Miles de horas pasamos los avilesinos paseando por el parque del Muelle, charlando amigablemente; todos éramos amigos, nunca un problema en tantas horas de paseo. Cuantos noviazgos se iniciaron en ese parque. Era sin duda un paseo para solteros, un paseo que llegó a tener tanta importancia que de siete a diez de la noche se colocaban unas señales prohibiendo el paso al tráfico rodado. Sí pasaban los tranvías, pero estos formaban parte de la familia avilesina.

Por las fiestas de San Agustín el paseo se prolongaban por las calles Marqués de Teverga y Doctor Graíño hasta el recinto de La Exposición, donde tenía lugar un certamen ganadero importante y los avilesinos nos permitíamos una copina de "Zarracina" fría; al cambio de hoy, un "Dom Pérignon". Eran otros tiempos, nada que ver con los actuales a pesar del relativo poco tiempo transcurrido. Si cuento que una ración de angulas costaba 15 pesetas y que a un camarero se le premiaba por la amabilidad, cortesía y pulcritud en su servicio de sala, seguro que suena a cuento chino. Pues no, se corresponde con una realidad, que como muchas otras, pasó a mejor vida.

Como las disponibilidades económicas eran las que eran –y no solo las mías, pues estaban compartidas por una gran mayoría– pues a pasear, que era gratis. Horas y horas de vueltas y más vueltas por el parque del Muelle, lugar de encuentro. Además, previsores, en tiempo de lluvias teníamos los arcos de la Plaza para seguir paseando. No éramos los avilesinos fáciles de vencer y una simple lluvia no podía cambiar nuestros planes.

Nuestro primer vermut, cómo no recordarlo, todo un acontecimiento: un domingo en Casa Máximo, un "Martínez La Cuesta" y de tapa, unas aceitunas y anchoas. Casi nada. Le siguieron a lo largo del tiempo el vermut en El Chiquito, con un platín de ensaladilla que era gloria bendita.

El Germán, donde Mary Rubio nos sorprendía con unos sicilianos espectaculares –unos rollitos de hojaldre rellenos con anchoa–, y el "top 10" del vermut de la época: Falín en el Sagari de Sabugo. Todo un espectáculo. Con la mano izquierda sujetaba la copa por el pie y con la derecha, portando una rodaja de limón, imprimía un movimiento de experto alfarero y giraba a un ritmo frenético, frotando el limón contra el borde de la copa. El paso siguiente era depositar con gran estruendo en la copa todas las piedras de hielo que cupieran en la misma. Y para terminar, un chorro de "Martini" que pronto se volvía agua. La mano de Maruja con los sicilianos reparaba en parte el desastre; además el espectáculo, merecía la pena.

Han pasado muchos años, un montón, pero la afición al vermut no decae. Ahora uno de los sitios preferidos por avilesinos y foráneos es disfrutar de esta bebida en un sitio único: la Cantina de la Renfe. Al ser enfriado por serpentín, se suprime el hielo y por tanto mantiene su sabor en todo momento. Siendo el vermut un aperitivo que marida con todo, igual con percebes que con tortilla, patatitas, empanada, etcétera, yo recomiendo probarlo con unos oricios. La combinación, créanme, es espectacular. Que lo disfruten.