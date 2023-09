Industria e innovación sin inversión

Avilés destaca entre las principales zonas industriales del país como referente histórico y actual en el Principado de Asturias. Como muestra, un botón: los 20.000 habitantes con los que contaba la localidad en 1950 pasaron a ser 90.000 en 1990, ya del tamaño de una gran urbe. Una de las empresas icónicas de este parque industrial, Ensidesa (hoy, Arcelor-Mittal), tenía una plantilla de apenas 19 trabajadores en 1950. Veinticinco años más tarde, había más de 27.000 personas empleadas en esa factoría en la ciudad.

A pesar de las diferentes reconversiones industriales acometidas en España en las décadas de los ochenta y noventa, el sector fabril ha mantenido el pulso en Avilés hasta el día de hoy, ligado también a la actividad portuaria. Industria, innovación, investigación, inversión son las cuatro palabras que definen a la ciudad en el dossier "Invest in Avilés", el documento que sirve para comercializar el municipio como espacio para el asentamiento de empresas y nuevos proyectos empresariales.

Hoy Avilés afronta su salto hacia un futuro basado en la ciencia y la tecnología, enrraizando su actividad productiva en los centros de I+D que conforman el ecosistema local de innovación. Hay mimbres para avanzar hacia el porvenir en la dirección correcta, pero requiere de una apuesta política clara. La ciudad padece sistemáticamente, como un mal cronificado, de la falta de un apoyo firme por parte de las administraciones central y autonómica. El momento de Avilés que se anunciaba meses atrás sigue siendo, a todos los niveles y en todos los ámbitos, pero requiere de señales, de gestos, de acción y reacción y pide ya menos anuncios y compromisos y más apuestas firmes por lo que se está cocinando para el futuro.

No ayuda, en este contexto, que la Mesa de la Industria de la Comarca (MICA) aparezca desmembrada en su cabeza central. Que las principales organizaciones sindicales entiendan que su alma tractora –la Cámara de Comercio, que fue la entidad impulsora– haya abandonado su liderazgo inicial apunta a una cierta inestabilidad entre sus miembros. También preocupa que ni siquiera llegara a cuajar el plan estratégico planteado por la MICA para que la Universidad radiografiara en profundidad el futuro industrial de la comarca. Avilés no quiere liderar, pese a ser cabecera de comarca, el proyecto que en su día impulsó la entidad cameral con el apoyo de los ayuntamientos y los sindicatos. A quien corresponda poner orden en este galimatías no queda más que desearle suerte y, aunque por una vez sea sin presupuesto, que siga dirigiendo el barco hasta llegar a buen puerto.

Ni las palabras huecas que a veces viajan por la autopista "Y" desde Oviedo hacia Avilés, ni los ecos que nos llegan de forma muy espaciada desde diferentes ministerios parecen calmar este mal que llena de achaques de viejos a una comarca todavía joven. Avilés merece un empujón para saltar del anquilosamiento de sucesivas reestructuraciones industriales, dejar de vivir en presente continuo como advierte de manera reiterada el historiador Juan Carlos de la Madrid e inaugurar un futuro con más inversiones y proyectos industriales, sin más afán que el de incorporarse a la carrera por las tecnologías de vanguardia, en algunas de las cuales ya es referente. El Avilés azul y verde, que transita de su pasado industrial más gris a una especialización en materiales avanzados sin abandonar la industria más tradicional, inicia la carrera de la última oportunidad.