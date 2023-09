La Universidad de la Rioja ha abierto la temporada de novatadas vejatorias hacia las estudiantes. La historia se repite. Estoy seguro de que solamente aflora una mínima punta del iceberg machista que convive en los colegios universitarios con la apariencia de normalidad social.

No debe sorprendernos que estemos al borde del medio centenar de mujeres que han perdido la vida a mano de sus parejas o anteriores parejas a lo largo de este año. Las cosas no suceden por casualidad. Hay un trasfondo inercial que surge en todos los espacios de convivencia, bien sea en la universidad, en la enseñanza secundaria, en el trabajo o en los lugares de ocio.

La muerte de una mujer a manos de su pareja nos indigna, pero pocas horas después la vida sigue su curso permaneciendo en el espacio anónimo la ingente sucesión de abusos y faltas de respeto hacia otras personas, en este caso, mujeres de cualquier edad.

Especial gravedad tiene cuando esa falta de respeto se produce en los ambientes universitarios o en los institutos. Por un lado, porque los centros educativos deben ser lugares seguros para los estudiantes y perseguir la discriminación y el abuso. Por el otro, porque las agresiones a la dignidad en esas edades pueden producir efectos durante muchos años.

Días atrás, los dirigentes de la Real Federación Española de Fútbol en activo, tras la bochornosa clausura del reciente Campeonato Mundial, animaban a las futbolistas a acudir a la convocatoria de la selección garantizándoles un "entorno seguro". ¿No era seguro el entorno que esos dirigentes ofrecían a las jugadoras de la selección nacional? ¿En qué consistía ese entorno no seguro que ahora dicen van a cambiar?

Lo más llamativo es que, en el caso del incidente con la selección de fútbol femenino, las encuestas identifican opiniones radicalmente diferentes según la simpatía por uno u otro partido político. Esta es la mejor muestra del camino que nos queda por recorrer como sociedad y que les queda a los líderes políticos.

El respeto a las personas, el respeto a las mujeres, ha de ser transversal, ha de impregnar cada esquina de nuestra sociedad, cada espacio de convivencia.

No es aceptable ninguna posición política que no respete a las personas, con independencia de género, sexo, religión, raza o aspecto físico. No caben equívocos en este asunto si no queremos avergonzarnos de los jóvenes que usan el desprecio hacia las mujeres como elemento de diversión en un colegio mayor.