Galgos o podencos

Y entre estúpidos reproches, estériles discusiones, vergonzantes enfrentamientos, incumplimientos de palabra dada, pasan los días, semanas, años, y la derechona española sigue sin aprender la lección. A veces creo, que no es porque sean torpes –que en algunos casos también– si no porque no les da la gana aprender de errores pasados, ya que siempre, una vez tras otra, siempre tropiezan en la misma piedra.

Las fábulas de Samaniego, ya saben que son fuente inagotable de enorme riqueza, que sirven como nada, ni nadie, para describir –a veces– una determinada situación. Les supongo al día con aquella de los "galgos y podencos". No obstante y por si acaso, la resumimos a continuación. Discutir sobre si son galgos o son podencos es una expresión sacada de una fábula de Tomás de Iriarte, que cuenta como dos conejos que estaban comiendo en el campo perseguidos por dos perros, discuten sobre si sus perseguidores son galgos o son podencos. En esta frívola y estéril disputa, los conejos en un momento determinado dejan de correr y siguen discutiendo sobre semejante estupidez, en esto llegan los perros y los pillan descuidados, dando así buena cuenta de ellos; como es natural, se los comieron, claro. Moraleja: no debemos detenernos en cuestiones intranscendentes, olvidando así el asunto principal, ya que en una de estas nos quedamos como el gallo de Morón –ya saben– sin plumas y cacareando, y en el peor de los casos como en la fábula, devorados. El asunto principal, desde luego, en esto que hoy nos trae aquí, es España. Después, lo que venga, pero indefectiblemente, hoy lo primero, España. Hoy en nuestra nación, sobre esto de pactar, tenemos por un lado al PSOE, pactando con IU, podemos, sumar, restar, independentistas vascos y catalanes, marginales anticonstitucionales, los fuera de la ley, prácticamente cualquier necesitado, –políticamente hablando– no importando en este objetivo, vender hasta los que son de su propia sangre, pero consecuente y curiosamente, después aquí, nadie se rasga las vestiduras, mientras se apañan el negocio, organizan el tinglao, y se reparten las "vestiduras" de todos los españoles de bien. Por supuesto, sin perder la visual de todo el terreno, observando minuciosamente todo el campo de caza, al acecho de los fallos del contrario e intervenir cuando ya todo, por la otra parte, está prácticamente perdido, y así ganar elecciones que les echen o mociones de censura, también. Entre tanto, PP y Vox, aparentemente condenados a entenderse sin remisión, tal parecen los conejos de la fábula de Samaniego. Que si son galgos que si podencos, que si en Andalucía no, que si en Extremadura sí, que si en Valencia sí, que si en otro lado no, y viceversas correspondientes; de lo cual, de todo esto quien al final va a salir beneficiado, serán los perros –sean galgos o podencos– y el más perjudicado en cualquier caso, es desde luego, el pueblo español. Los españoles al final –que sencilla y concreta es nuestra petición– sólo pedimos a toda esta gente que dice nos representa (cosa que dudo) paz, trabajo, orden, libertad, delincuencia cero, menos o ningún ocupa, menos vagos, menos sobre sueldos, menos mangoneos y menos intervencionismos. A veces la capacidad de comprensión de uno, se agota, cuando en un momento determinado aprecia, ve, palpa, casi da por hecho, el desmoronamiento de todo un bloque (en este caso, hoy, el de izquierdas) y como el bloque contrario, lejos de entenderse y ponerse a gobernar España sin dilación, pierde tan miserablemente el tiempo en bizantinas discusiones sobre razas de perros, comprenderán, nada que ver con política. Esta vez las elecciones las ha ganado la derecha, según las urnas bien contadas. PP, Vox, Coalición Canaria, Partido Aragonés Regionalista y PNV, tienen la "obligación" de entenderse ante los españoles, ya que según sus ideologías, están en el mismo bloque, con diferencias notables, pero en el mismo bloque. Demuéstrennos a los ciudadanos, que sí, que nos pueden representar, porque si no, volveremos a llevar una gran decepción. Yo sé, que mis peticiones a la Santina, desde esta pequeña gran atalaya de comunicación, no caen en terreno estéril; por eso hoy desde aquí le pido, que haga porque todos estos salvadores de la Patria (azules y rojos, rojos y azules) se pongan de acuerdo en la gobernabilidad de España, en estos tiempos tan delicados que nos tocan vivir, y de los que parece que algunos, no son conscientes; o lo que es más grave, que tal pareciera, les de lo mismo. ¡Hala; quiten la pavesa al pábilo de una vez! O sea: ¡que despabilen carajo, y pónganse a trabajar, que para eso les mantenemos los ciudadanos y muy bien por cierto!