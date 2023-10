Construyamos memorias, nunca olvidos

Igual que hace un siglo cuando se produjo el genocidio de los armenios -todavía no reconocido por España- por parte del Imperio Otomano ante la indiferencia internacional, hoy contemplamos cómo las tropas de Azerbaiyán invaden el territorio de Nagorno Karabaj, que Armenia considera propio, provocando una nueva diáspora ante el miedo a una limpieza étnica. La historia se repite y la indiferencia de los países occidentales ante la masacre a las poblaciones que ocupan territorios de escasa relevancia para nuestros intereses económicos y estratégicos. El monte Ararat, aceptado por las tres religiones monoteístas como el lugar donde se encuentra el Arca de Noé, fue conquistado por los turcos hace más de cien años y los armenios lo siguen mirando, desde la lejanía, con el dolor y la melancolía de lo inaccesible. Sin duda, supone todo un símbolo del exterminio.

En la 56 Bienal de Venecia en 2015, con una fuerte carga política, comisariada por Okwui Enwezor, la muestra “Armenity” que acogió el monasterio mequitarista situado en la isla de San Lazzaro degli Armeni, recibió el León de Oro. El monasterio fundado a principios del siglo XVIII por el monje “Mkhitar” es uno de los mayores centros de estudio y difusión de la cultura armenia, atesorando 170.000 volúmenes y 4.000 códices. Una de las instalaciones, que se pudo ver en la exposición, de Rene Gabri e Irene Anastas titulada “Cuando contar pierde su sentido” (2015) con fotografías, documentos, postales y dibujos, se convirtió en memoria del genocidio, el arte como resistencia a la barbarie, la herencia cultural que sobrevive a pesar del empeño en aniquilarla.

Parafraseando a Deleuze en “¿Qué es filosofía?” tal vez solo se pueda plantear la pregunta ¿qué es arte? cuando se llega a viejo y la vejez otorga “una necesidad pura en la que se goza de un momento de gracia entre la vida y la muerte”, y entonces se descubre que el arte es resistencia y memoria, ecología y feminismo, los movimientos que penetran en el sistema para reventarlo, los que promueven “repolitizar” la cultura. El arte busca en las fosas aún abiertas el dolor del genocidio español, el arte mira hacia los paisajes colonizados, hacia la memoria derrumbada de las chimeneas de las fábricas, ante el horror que nos espera en Ucrania, ante el terror de los migrantes asaltando las vallas o muriendo a la orilla de una playa paradisiaca. El arte mira las marginalidades y exclusiones para crear y experimentar de manera crítica e imaginativa.

Pero, al igual que en Nagorno Karabaj, estamos resignados y priman los sentimentalismos del mundo occidental ante una comunidad internacional con las manos ensangrentadas, que no se encuentra dispuesta a intervenir. No hallamos respuestas a las grandes perturbaciones económicas, históricas, ecológicas y culturales, ante la maquinaria que nos arrastra a la guerra, a la desesperanza y la desesperación. Cuando todos los espacios se han vuelto un problema, cuando el arte pierde su sentido, cuando no interviene y se aísla, cuando se vuelve una colección de irrealidades deviene en un discurso decadente, una enunciación en la distancia vacía de contenidos.

Visité la isla de San Lázaro fuera de los circuitos más habituales en Venecia, un día soleado de aquel verano de 2015. El monasterio está rodeado de jardines y una paz que no se corresponde con la historia armenia. En el monasterio todo era memoria, palabra, luz y en los jardines las hierbas y plantas perfumaban la tarde. En esos parterres, esperando el “vaporetto” que nos devolviera a la Plaza de San Marcos, mi compañera de viaje perdió la cámara de fotos, quedándonos sin imágenes de la visita. Tal vez fue un presagio de lo que ocurrió años más tarde, el olvido que nos envolvió. Pero nadie puede negarse a reconocer el genocidio armenio y al gobierno español hay que exigirle que se implique, que se pronuncie y mire lo que está sucediendo hoy mismo en Nagorno Karabaj. Habitemos el compromiso, abriguémonos en lugares comunes, construyamos recuerdos, memorias, nunca olvidos.