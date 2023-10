Pues bien, ya hemos dejado atrás las vacaciones y fiestas y regresamos a nuestras tareas cotidianas o lo que es lo mismo: "cada mochuelo a su olivo". El caso es que, tras tomar contacto de nuevo con nuestros hábitats, poco o nada tardamos en tener que adentrarnos de nuevo en el supermercado, y ahí comienzan las sorpresas, porque al fijar la vista en la estantería del aceite, veo que el litro que suelo comprar está a once con noventa. ¡Once con noventa!, y entonces pienso si los quince días que creo haber estado de vacaciones, no habrán sido en realidad varios meses o años, si no me habré caído por alguna especie de agujero negro que me haya hecho perder la conciencia del tiempo transcurrido, al observar ese exorbitado encarecimiento del litro de aceite de oliva.

Tras ese golpe de realidad –y aquí no hay poesía que valga– trato de recordar si aún seguimos siendo los primeros productores de aceite de oliva del mundo y como no estoy segura del todo, echo mano de Google y parece que sí, que seguimos siéndolo, y entonces sí que no encuentro explicación y me siento empequeñecer como una Alicia en el país de las maravillas que se hubiese comido un pastelillo mágico de esos. Empequeñecida ante el litro de aceite, por su precio y porque no lo entiendo, pienso en lo que supondrá para otras personas, esas que no se han ido de vacaciones o que las han abonado a plazos junto con los de la hipoteca, la tele o la nevera. Y creo sinceramente que algo falla, porque tampoco observo mucha reacción ni que se hable sobre ello. La última conversación a la que presté atención en el tren era sobre modelos de "barbies" y ya sean antiguas, se puedan colorear o sean hasta inclusivas, no creo que hablar sobre eso o sobre temas similares nos aporte nada ni nos haga avanzar ni como individuos ni especie, más bien al contrario, deambulamos como si nos hubiesen abducido o lobotomizado pensando en la última docuserie de Netflix o videojuego de la consola y pasamos sonrientes o gilipollas al lado del litro del aceite y su precio parece que nos importase un comino, oiga. En lo que a mí respecta, seguiré indagando sobre el asunto y trataré de encontrar a alguien que me lo explique, pues no sé qué me molesta más si el precio, la falta de lógica o que "la lógica esté loca", como diría Cortázar.