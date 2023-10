Sobre la guerra

Desde que el hombre es hombre está en guerra consigo mismo y con los demás, es como si no pudiera vivir sin permanecer en conflicto permanente y en constante estado de beligerancia y animadversión. La guerra exterior no es sino la manifestación pública de un enorme descontento con uno mismo, la falta absoluta de creencias y principios morales, la secuela inevitable de una concepción de la existencia contraria a Dios, el cielo y los más nobles sentimientos del alma.

No se puede estar en paz por dentro y proclamar abiertamente el odio al prójimo; no es posible ser feliz y aspirar a una acumulación patológica de poder y dinero; no es ético ni moral creerse un pacifista y un defensor acérrimo de los derechos humanos y ser partidario de la solución bélica de los conflictos o amante de las situaciones violentas y antinaturales.

Vivimos en un mundo que ha perdido, desde hace tiempo, el norte y la dirección, el contacto con lo permanente, el roce con lo divino, el conocimiento de lo desconocido, el compromiso con lo que vale, entregándose sin medida y a una velocidad de vértigo a la insustancialidad de lo efímero, el aprecio de lo banal y la exaltación ilimitada e improductiva del éxito fácil y aparente, el triunfo social a cualquier precio y a una manera de vivir dominada por la exultante apariencia, la condena de lo espiritual y el castigo incruento del dinero como forma suprema de vasallaje social.

Las guerras son inevitables mientras el ser humano siga dándole la espalda a las fuentes dichosas de la vida, se empequeñezca más por dentro y no acierte a encontrarse a sí mismo.

La ambición desmesurada y la sed acuciante de riqueza están siempre detrás de cada conflicto armado. El que no yace tranquilo consigo mismo vive en una guerra permanente. Si el hombre se conformara con lo que tiene y descubriera los tesoros inmortales que lleva dentro no tendría ninguna necesidad de querer más de lo que necesita.

Somos lo que pensamos y pensamos como somos. Hasta que no cambiemos de mente y y corazón es inútil pretender modificar la realidad. La sociedad en la que vivimos es un trasunto exacto y fiel del ser humano, una copia inequívoca de quienes la componen e integran.

De los que no son felices, no aman ni se respetan no se puede esperar nada bueno.

Cuando se desprecia el alma la vida se transforma en un manantial inagotable de problemas y violencia ininterrumpidos.

Las guerras hacen del hombre un monstruo, le convierten en una criatura indigna de la naturaleza, en un ser cruel y despiadado.

Siempre que dos personas no se aman ni se llevan bien el mundo corre un grave peligro.

No existe ninguna razón humana, económica o personal, ni mucho menos divina para desencadenar un conflicto armado y menos poniendo en jaque mate a la civilización.

Los que los provocan y no dan la cara no son humanos, aunque lo parezcan, pertenecen a otro grado de evolución, ajeno a la filiación celestial. No hemos nacido para matar sino para superarnos , ser mejores y alcanzar la gloria eterna.

Cuanto más "progresa" sin conciencia una sociedad a nivel tecnológico y científico más pone en riesgo la paz mundial, el respeto a los demás y las posibilidades de estar cerca del cielo.

La guerra es el mayor fracaso del hombre, el mayor aliado del mal, la prueba incontestable de la poca evolución espiritual, lo único que merece la pena para dictar una sentencia de condena a la inocencia y la humildad, la más dolorosa y apabullante enfermedad.

Una buena persona ama, no condena, se pone en el lugar ajeno, no toma la vida como una confrontación, es feliz con nada, obra el bien, ayuda sin parar, es la manifestación visible del paraíso en la tierra.

Los que pretenden tener razones para matar son unos enfermos incurables: son tan culpables quienes provocan las matanzas como quienes participan en ellas o las justifican.

La falta de amor está creando un mundo a la medida del diablo. Algunos quieren acabar con la especie humana en nombre de la razón, la justicia o Dios: el que mata a una persona está matando a toda la humanidad.

Las guerras pueden detenerse pero jamás acaban: el final de una es el comienzo de la siguiente.

Aunque parezca que no sirva de nada es obligatorio negarse a cualquier compromiso brutal, mostrándose siempre a favor de los dones sagrados del hombre.

Estoy en contra de la guerra porque amo la paz ; estoy a favor de la paz porque amo la vida eterna y sé que solo puedo alcanzarla luchando a nivel interior para llegar a ser un hombre en la más amplia acepción de la palabra.