Agüita e coco

Tercera edición del Fifty Fifty en Avilés en una tarde otoñal en la ciudad, nervios de la organización y agradecimientos de su director Yvan Corbat a un público numeroso y heterogéneo que llenaba la sala de conciertos de la Factoría Cultural, para un festival que se consolida en la ciudad, tarea no fácil desde sus comienzos.

Y qué mejor comienzo que con la colaboración consolidada de hace tres años con el Berklee College of Music de Valencia, a cargo el dúo formado por Alexey León y Antía Couto, para constituirse como "grupo residente" del Fifty-Fifty. En esta ocasión ampliado a cuarteto con dos grandes músicos cubanos: el bajista Reinier Elizarde, más conocido como "El Negrón" y Georvis Pico a la batería, que en palabras de Jerry González, es el mejor batería de Latin-Jazz en el panorama español.

Con el concierto de inauguración del festival, se cierra una trilogía compuesta expresamente para el mismo, que comenzó con "Lecuona, el color de Cuba, 2021", "El tango, Borges y Piazzolla, 2022" y finaliza con "Brazil este año". Alexey de una manera didáctica fue desgranando todo el recorrido musical de este trabajo sobre la base de una música tradicional del ‘choro’, la samba y la bossa nova, pero con la vista puesta en la reformulación hacía el jazz más contemporáneo. Y en parte esto es gracias al contrabajo del Negrón, al que todos los músicos de jazz que pasan por España, reclaman para que ponga sus notas de su contrabajo. Así fue el festival de Vetusta Jazz de Oviedo, que acompaño al mismísimo Paquito de Rivera en el Campoamor.

Durante una hora y media Alexey Leon y Antía Couto, hicieron un recorrido por una música inabarcable que va desde Chiquinha Gonzaga, la primera mujer en componer y tocar ‘choro’, autora de la primera marcha de carnaval. Para continuar con "Flor amorosa" de Da Silva Callado, considerado uno de los creadores del género musical ‘choro’.

En la parte central del concierto tuvo un protagonismo especial, hasta casi ser un homenaje, a Pixinguinha, con tres de sus temas más conocidos del género: "Carinhoso", "Glória", "Lamento" y "Um a Zero". Finalmente, no podía faltar "Insensatez" de Jobim; "An up dawn", de Eliane Elias, componente de los "Steps Ahead". Y también el otro padre de la bossa nova, Giberto Gil, con "Meio de Campo". Pero el final del concierto, cantando con el público, fue con la interpretación de "Nací para bailar" de João Donato.